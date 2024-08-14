颱風安比8/16起恐撲日本關東 打亂鐵路交通

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（中央社東京14日綜合外電報導）今年第7號颱風安比正朝日本關東地方直撲，日本氣象廳預測將在8月16日及17日影響到關東地方。各鐵道業者嚴陣以待，紛紛宣布可能採取預防性停駛，呼籲乘客注意最新資訊。

氣象廳今天下午3時50分發布颱風資訊顯示，安比下午3時中心位置在日本父島西南西方約150公里海面上，正以每小時15公里速度朝東北移動，中心氣壓975百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺。

根據預測，安比8月16日下午3時將位於千葉縣銚子市南方約110公里海面上，屆時強度將更為增強，中心氣壓降至950百帕、近中心最大風速提高到每秒40公尺、最大瞬間風速更來到每秒60公尺。

根據颱風路徑潛勢預測圖，安比暴風圈8月16接觸千葉縣陸地後，行進路徑將轉向東北，在影響東北地方靠太平洋側地區後東轉遠離日本。

民間氣象公司Weather Map氣象預報士長谷部愛表示，正朝日本直撲的今年第7號颱風安比，預測將在8月16日最接近關東地方。

目前預想關東地方及東北地方靠太平洋側地區都有可能被安比暴風圈所籠罩，因此不光是大雨，也要嚴防可能發生的強風影響。

日本放送協會（NHK）報導，受到安比來襲影響，JR東日本公司宣布，包括東北、上越、北陸、秋田及山形等5條新幹線，可能會在8月16日中午到17日中午左右停駛。

JR東海昨天已宣布，8月16日到17日的特定期間，東海道新幹線可能會實施預防性停駛或長時間停駛；至於直通運轉的山陽新幹線，也可能發生變更目的地或停駛等對策。

有關各地方電車，JR東日本表示，關東地區在來線列車可能會在8月16日到17日出現停駛、變更目的地或誤點等情況，呼籲乘客隨時確認列車運行最新資訊，外出時也保持充裕時間搭車。

東急電鐵公司表示，所營運的各路線可能會在8月16日到17日採取預防性停駛，屆時也可能發生停駛或誤點等情況。（譯者：黃名璽）1130814