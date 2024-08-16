南海緊張升溫 菲星總統籲和平解決爭議

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（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓總統小馬可仕與新加坡總統尚達曼昨天在馬尼拉舉行雙邊會議，承諾深化兩國關係，同時呼籲以和平方式解決南海爭議。

尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）昨天抵達馬尼拉訪問，並與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行了雙邊會議。

小馬可仕在會後的聯合記者會上說，南海在地理上對菲律賓與新加坡都很重要，兩人期盼有機會重申對維護地區和平、安全與穩定的承諾，以及對於和平解決此類爭議的強力支持。

尚達曼則表示，新加坡的一貫立場是維護各國的自由航行與飛越權利，堅定支持依據國際法和平解決爭端。他並強調，任何國家在進行海洋活動時，必須以聯合國海洋法公約（UNCLOS）作為法律框架。

兩人這段有關南海的談話，是在中國軍機被指對菲國軍機進行「危險挑釁」後大約一週所作。

8日上午，2架中國空軍飛機在黃岩島上空，對菲方NC-212i輕型運輸機的飛行路徑投擲照明彈，菲律賓軍方斥此為「危險及挑釁行為」；共軍則稱，菲國軍機不顧反覆警告，執意「非法闖入」空域，干擾中國正常演訓活動。

更早以前的今年6月，菲律賓軍方公布影片顯示，中國海警人員揮舞刀棍和斧頭，登上菲律賓海軍充氣船，阻止菲方人員運送補給品到仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）上的一艘擱淺老舊軍艦，並造成菲國軍人受傷。

中國依據9段線，主張擁有南海大部分區域，菲律賓則依據聯合國海洋法公約（UNCLOS），索討延伸至南海的200海里專屬經濟區，並稱這片水域為「西菲律賓海」，兩國多年前即開始不時因南海主權發生爭執。

2013年1月，菲律賓把南海爭議提交設於海牙的常設仲裁庭。仲裁庭於2016年7月裁決，中國的9段線在國際法之下不具效力，南海大部分地區為公海，菲律賓本身則可獨享200海里專屬經濟區。

另一方面，小馬可仕和尚達曼昨天也見證了數道合作文件的簽署，包括菲律賓照護人員招募合作備忘錄以及碳權（carbon credit）合作備忘錄等。

小馬可仕也表示，希望繼續加強菲律與新加坡的關係，深化兩國在國防與安全、貿易與投資以及永續能源等領域的合作。

菲律賓與新加坡今年慶祝建交55週年，兩國關係密切，新加坡是菲律賓第8大貿易夥伴，雙邊貿易額去年達106億2000萬美元（約新台幣3443億元），約有20萬名菲律賓人在新加坡生活及工作。

這是尚達曼去年9月就任以來，首次訪問菲律賓，他將在馬尼拉停留3天。（編輯：田瑞華）1130816