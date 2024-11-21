瑞典國王訪星 簽多項備忘錄聚焦海底科技能源合作

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（中央社記者吳昇鴻新加坡21日專電）瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫本週訪問新加坡，期間與新加坡政府及企業簽署超過10項諒解備忘錄，在能源、交通與海底科技等領域深化合作。新加坡總統尚達曼表示，瑞典企業在永續發展方面扮演領導角色，卓越成就值得效仿。

聯合早報報導，卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）19日至21日訪問新加坡，期間與新加坡政府和企業簽署超過10項諒解備忘錄，深化多領域合作。

尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在一場晚宴上表示，瑞典取得的成就令許多人仰慕，瑞典企業透過創新努力成為全球領先的品牌。瑞典人自新加坡約200年前開埠以來就留下足跡，兩地交往的歷史長遠且不斷深化。

報導指出，斯堪尼亞公司（Scania）巴士、包裝大廠利樂公司（Tetra Pak）、家電公司伊萊克斯（Electrolux）等品牌都出自瑞典。

尚達曼表示，瑞典企業在永續發展方面扮演領導角色，而瑞典傳奇足球巨星伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）等體育健將，卓越成就值得效仿。

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卡爾十六世．古斯塔夫則表示，新加坡和瑞典都有豐富的海洋事務歷史，兩國繁榮建立在貿易之上，再加上對世界抱持開放性、促進了兩國經濟和社會發展。

卡爾十六世．古斯塔夫此行參觀了新加坡海軍博物館，並出席商業論壇。兩國政府和企業在論壇上交換多項諒解備忘錄，深化能源、交通、醫療創新和海底科技等領域的合作。瑞典防務集團紳寶（Saab）也宣布與新加坡國防科技局進一步合作，探索尖端水下技術，加強海上安全與韌性。（編輯：唐佩君）1131121