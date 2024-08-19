馬來西亞關注棄嬰議題 盼破繭重生建構社會安全網

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（中央社記者黃自強吉隆坡19日專電）馬來西亞舉辦「斷繭-棄嬰議題展」，關注存在多年的棄嬰問題，由於每年平均有100名棄嬰，多數被棄置於垃圾箱、塞進馬桶或扔進下水道，因此盼喚醒重視生命，建構社會安全網。

嬰兒是國家未來的主人翁，但馬來西亞普遍存在棄嬰問題，馬來西亞新紀元大學學院媒體研究系從16日起舉辦為期3天「斷繭-棄嬰議題展」，以「斷繭」意喻棄嬰的社會現象，以抽絲剝繭方式回溯棄嬰背後的複雜脈落。

新紀元大學學院媒體傳播與影視演藝學院院長廖朝驥（Joe Liaw Siau Chi）受訪指出，墮胎在馬來西亞是犯法行為，許多年輕孩子面對未婚懷孕，會感覺害怕與羞恥，許多人最終不得已選擇棄嬰，這個議題涉及層面複雜，需要社會各界關注，協助解決未婚懷孕議題。

棄嬰議題展總召官姿億（Kon Zi Yee）告訴中央社，棄嬰來源可能是家裡面臨經濟壓力或遭遇困難，被迫不得已選擇這條道路，有些社群可能受限於無國籍身分問題，不能正常工作，當孩子出生後沒有辦法扶養，無法享用醫療設施。

她指出，目前雖沒有很明確數據顯示棄嬰問題來源是未婚懷孕，但馬來西亞性教育不太普及也是事實，無法獲悉更完善的性教育，如果年輕人沒有正確性教育知識而意外懷孕，的確有可能成為棄嬰來源。

根據主辦單位資料，生命是公平的，但出生的境遇卻充斥命運的玩笑，有些嬰兒出生即被拋棄，無人認領，未能在愛的孕育中破繭成蝶，體驗世界美好，殘破的繭絲，寓意這個社會資源與善意未能接住新的生命。

馬來西亞嬰兒領養程序必須是馬來西亞公民，諸如從25歲到60歲、有穩定收入和住所，單親父母沒有犯罪紀錄，或結婚五年沒有辦法生育孩子。當確定領養資格，要聯繫孤兒關愛基金會，提出申請面試並參加培訓，其它如領養前的檢查、匹配階段與辦理法律手續。

官姿億認為，棄嬰在成長過程中仍會面對包括身分認同危機、心理健康問題、社會融入困難與對家庭感到恐懼等挑戰，導致棄嬰現象的原因包括經濟問題、社會歧視、性教育不足與家庭暴力。

官姿億引述馬來西亞皇家警察統計，2010年到2018年期間，一共有945例記錄在案的棄嬰事件，其中沒有被發現的案例可能更多，棄嬰被丟至的地點包括廁所、紙箱、別人家門口、垃圾桶、手提行李箱裡。

馬來西亞棄嬰問題屢成輿論關注焦點，馬來西亞州議員王耶宗（Ong Ah Teomg）曾稱棄嬰案件在東南亞社會仍普遍存在，馬來西亞棄嬰數據顯示為最高，每年平均有100名棄嬰。

今年3月24日清晨5點50分，有人把女嬰棄置於婆羅洲醫療中心（BMC）設立的棄嬰保護艙，幸好醫院發現這名嬰兒後初步檢查發現身體健康沒有受傷。

去年12月間，東馬沙巴有女嬰遭棄屍在購物商場的女廁內垃圾桶內，當女嬰屍體被發現時身上包裹著毛巾，並留有紙條寫著「對不起，請妥善安置我的孩子，感謝您的幫助，別怪我，我也不想這樣的事情發生」。（編輯：高照芬）1130819

馬來西亞舉辦「斷繭-棄嬰議題展」，關注存在多年的棄嬰問題，圖為大馬年輕世代訴求因此盼喚醒重視生命，建構社會安全網。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月19日