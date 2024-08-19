聯合國：2023人道主義工作者死亡人數創新高

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）聯合國今天警告，針對人道主義工作者、「不可接受」的暴力行動日益猖獗，去年全球共有創紀錄的280名人道工作者遇害，以哈戰爭也可能導致今年的罹難人數進一步上升。

法新社報導，聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，OHCA）助理秘書長慕蘇雅（Joyce Msuya）在8月19日「世界人道主義日」（World Humanitarian Day）發布聲明表示：「針對援助工作者的暴力變得日益常態化，且缺乏問責機制，這種情況不僅不可接受也不合公理，還會對世界各地的援助行動構成巨大傷害。」

OHCA在聲明中指出：「去年有280名援助工作者在33國喪生，成為有紀錄以來罹難人數最多的一年」。相較有118名援助工作者喪生的2022年，這個數字暴增了137%。

聲明引用了「援助工作者安全資料庫」（Aid Worker Security Database）的資料。這個資料庫從1997年開始追蹤相關數據。

聯合國指出，去年罹難的援助工作者中，逾半（共163人）是在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）戰爭的頭3個月裡，於加薩走廊（Gaza Strip）遇害，他們大部分都是死於空襲。

飽受內亂摧殘的南蘇丹（South Sudan），以及自去年4月起陷入2名敵對將領衝突的蘇丹，分別造成34人和25人死亡，堪稱對人道主義工作者而言前3名致命的衝突地區。

位居前10名的地區還包括以色列和敘利亞，各有7人死亡；衣索比亞和烏克蘭分別有6人喪生；索馬利亞有5死；緬甸和剛果民主共和國則均有4人死亡。

OHCA警告，儘管去年喪命的援助工作者人數已經很令人震驚，但今年「可能會出現更致命的情況」。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130819