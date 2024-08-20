星國新世代盼政府抑通膨 期待更能表達自我意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡20日專電）通膨推動物價上升，新加坡社會新鮮人很有感。有年輕人期待政府轉售組屋措施及提高津貼能減輕開銷壓力；也有年輕人期待有更多自我表達空間，追求「多元化」的成功人生。

新上任的新加坡總理黃循財18日完成首次國慶群眾大會演說。51歲的黃循財是第一位在新加坡獨立後出生的總理，外界期待，他能帶來更符合不同世代的領導風格。

憑藉著政治與經濟發展穩定的優勢，新加坡強力吸引外資及富豪進駐，加上舉辦多項國際大型活動創造出相當可觀的經濟效益，但資金流動加上通膨，使得物價居高難下、影響日常民生。

大學畢業後即投入新加坡新創公司擔任助理專員的陳先生剛滿26歲，月薪大約新幣4200元（約新台幣10萬3000元），他告訴記者，由於工作的地點在市區，過去這一年來，三餐、交通費、通訊費、水電等生活雜費與基本的社交活動費用，一個月花費大約新幣1500至1700元。

「這幾年日常物價確實上漲得很有感」，他說，未來若要購買轉售組屋有金額上的負擔，期待政府祭出的轉售組屋降溫措施及提高津貼等方式，能落實在剛入社會的新鮮人、有效減輕開銷壓力。

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）日前出爐的「2024年全球財富及高端生活報告」，新加坡蟬聯全球生活最貴城市。

黃循財在今年國慶獻詞及群眾大會演說時都承諾穩定物價，新加坡政府也祭出補助計畫，每戶家庭今年可獲總值新幣800元鄰里購物券，此外也有雜費補助等措施，由此可見，解決物價上漲是政府政策的重中之重。

新加坡智庫政策研究所（Institute of Policy Studies）研究員張家綺告訴中央社，正當國際局勢不穩定性提高之際，從黃循財演說內容可發現新政府首要任務是穩定民心，其中生活開銷便是核心任務之一。

張家綺指出，在確保民眾能應付物價問題後，得以進行更全面性的計畫，「解決基本溫飽問題後，才有能力展望未來」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則認為，新加坡貧富差距問題待解，雖然政府採取各項援助計畫，包括發放補助等途徑試圖縮小貧富不均，但能否真正有助較低收入的弱勢、幫助他們提升技能有待觀察。

今年是新加坡獨立59週年，回首過去幾十年，新加坡曾流行以所謂「5Cs」詮釋「新加坡夢」，指的是有現金（cash）、信用卡（credit card）、私人公寓（condominium）、汽車（car）和俱樂部會員（club membership）可稱為人生贏家。

修習藝術與歷史相關課程的學生大衛（David）今年25歲，他表示，成長過程中，很開心能生活在衣食不缺的環境，然而，傳統上要成為所謂人生勝利組，似乎著重於考上名校、當上醫師、律師或工程師等工作才能獲得高薪、追求買車買房，形成一種無形的壓力。

他說，對現今年輕世代來說，相較於追求物質，也期待更有空間表達自我想法，希望社會氛圍更重視表達意見自由的藝術產業，讓這些領域也能獲得實質的重視，期盼所謂「成功」定義有更多彈性，「career（職涯）與community（社群）的多元化也重要」。

彭博（Bloomberg）曾報導部分新加坡千禧世代會透過短期租房在外住個幾天，暫時遠離父母、喘口氣以尋求更多自由空間。2022年，時任副總理的黃循財推出「新加坡攜手前進運動」（Forward Singapore），針對經濟就業、教育等領域，諮詢包含學生在內的新加坡人擘畫國家發展藍圖。隨後出版的報告書提及，年輕人希望擁抱更廣義的成功。

張家綺指出，從黃循財最新的演說中可見不少提及有關年輕人的內容，相較於歷任政府的不同之處在於，新政府面對更多青年勇於發表意見，如何調整政策以符合社會所需將是課題之一。（編輯：唐佩君）1130820