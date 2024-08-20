遭烏軍奇襲 19歲俄羅斯戰俘曝義務役戰場悲歌

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（中央社記者黃雅詩羅馬20日專電）烏克蘭6日對俄羅斯境內發動攻擊，許多遭俘俄軍是義務役新兵，甚至不到20歲，僅受過約半年軍訓。他們悲喊，俄羅斯總統蒲亭聲稱不會送義務役上前線戰鬥，現在卻出了狀況，「我們只想回家」。

俄羅斯政府日前抗議義大利國營媒體RAI跟隨烏克蘭軍方進入庫斯克州（Kursk）採訪，報導烏軍戰果，RAI以安全考量為由，暫將採訪記者調派回國。不過義大利多家媒體仍不畏俄羅斯威脅，持續深入追蹤烏克蘭反攻俄羅斯的戰況，並揭露俄羅斯政府強制徵兵青年上戰場引發的反感。

義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）今天刊出獨家專訪，記者取得烏克蘭軍方同意進入戰俘監獄中，採訪幾名烏克蘭在俄羅斯庫斯克州俘虜的俄羅斯士兵。

戰俘監獄位在烏克蘭東北部靠俄羅斯邊境的蘇米（Sumy）地區，大約關押70多名俄羅斯士兵，其中最年輕的僅19歲。依照日內瓦公約，媒體不得公開戰俘的真實姓名或臉部照片；烏克蘭軍方則要求不得公布監獄所在詳細位置。

監獄管理員瓦迪姆（Vadym）說明，這批囚犯只是烏克蘭近日擄獲俄國戰俘的一小部分，多數已被轉移到遠離俄國邊境的烏克蘭西部關押，以免俄羅斯設法消滅戰俘；從8月6日烏克蘭攻打俄羅斯領土以來，至少已有300多名俄國戰俘經過此一過渡監獄。

據報導，遭俘俄軍有許多是年輕新兵、義務兵，看起來瘦弱又害怕。他們向義大利媒體描述，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾承諾不會讓他們上戰場，他們平均只受過3到6個月軍事訓練，有些人從未學過射擊。

監獄的第1間牢房內，一名腳部輕傷的年輕俄羅斯士兵說，他曾試圖用手榴彈自殺以免遭俘，後來被烏克蘭士兵救起來送到醫院。

一名19歲遭俘俄軍原本是法律系學生，他表示，在8月6日之前，他所在軍營已斷訊好幾天，氣氛很緊張，但他們事前並不知道烏克蘭要攻打過來，「遭襲後我們立刻投降，共有28人被俘虜。」

這名法律系學生說，另有兩名被徵召入伍的俄軍與他一起被抓，一名來自俄羅斯內的自治共和國莫多維亞（Mordovia），另一名來自巴什基爾（Bashkirs）的少數民族，「即使在窮困偏遠地區，也不乏對莫斯科當局徵兵的反抗。」

第1間牢房內還有兩位來自莫斯科的19歲戰俘，先前職業分別是工匠與木匠。他們向義媒表示，希望獲得換囚，「我們想回家，我們從來不想去戰鬥。」

在第2間牢房內，一名俄國年輕士兵以絕望語調向媒體描述，入伍前他在大學唸書，但現在他的人生毀了。

這名士兵解釋，在俄羅斯所有男性年滿18歲就須服義務兵役1年，是軍隊裡最底層的菜鳥，在2022年俄羅斯攻打烏克蘭後，莫斯科當局向憂心忡忡的俄羅斯母親們保證，絕不會讓義務役士兵參與戰鬥，現在卻出了問題。

這名士兵說，為了解決兵力短缺問題，多數義務役士兵被布署在西部邊境沿線，「俄羅斯以為這樣不會被攻擊，但烏克蘭打進俄羅斯境內改變了一切。」

其他遭俘的較年長俄軍則非義務役，不過他們也對烏克蘭轉而攻打俄羅斯領土感到很驚訝。一位今年40多歲的俄羅斯士官，在倉皇逃跑時一腳被地雷炸傷。他表示自己在3年前自願參軍，「我以為這看起來是份很安全的工作，從沒想過戰爭就在眼前。」（編輯：韋樞）1130820