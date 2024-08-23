韓國6月鋰電池廠大火釀23死 警方：趕工品質受損肇禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾23日綜合外電報導）韓國一間鋰電池工廠6月發生火災導致23人喪命。警方今天表示，該公司為追趕交件期限而加快電池生產速度，沒有採取行動解決危險的品質缺陷問題，導致這場大火發生。

路透社報導，在ARICELL電池廠大火中另有9名員工受傷。鋰亞硫酰氯電池製造商ARICELL，股權主要由韓國公司S-Connect持有。

路透社在警方發聲明後致電ARICELL要求置評，但未得到立即回覆。

警方在下令停工後，持續以涉嫌違反安全規章的罪名來調查這場惡火。這是韓國近年最致命的工業事故之一。

監視器畫面可見火勢從一堆電池中迸發，迅速吞噬了存放3萬5000顆鋰電池的工廠。

警官金鐘民（Kim Jong-min，音譯）表示，ARICELL公司本應供給軍方使用的電池，在4月未能通過品質檢驗。隨後該公司加快生產速度來消化積壓訂單，以趕上交件時限。

金鐘民在記者會上指出，ARICELL僱用未受專門訓練的臨時工，導致產品缺陷率飆升，包含電池成品過熱，但沒有採取行動來控管安全風險。

他說：「儘管在生產過程各環節出現問題，公司沒有採取措施而冒進，導致這起事故發生。」（實習編譯：楊智恩/核稿：嚴思祺）1130823