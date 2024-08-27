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美國安顧問蘇利文訪中會王毅 聚焦台灣、軍事與貿易

2024/8/27 19:41（8/27 20:36 更新）
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美國國家安全顧問蘇利文（左）、中國外交部長王毅（右）及其他官員27日起舉行會談。（中央社檔案照片）
美國國家安全顧問蘇利文（左）、中國外交部長王毅（右）及其他官員27日起舉行會談。（中央社檔案照片）
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（中央社北京27日綜合外電報導）美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本週將在北京與中國高層官員進行數天會談，目的是在11月5日美國大選登場前，緩和兩大強國間的緊張局勢。

路透社報導，蘇利文、中國外交部長王毅以及其他官員今天起至29日將舉行會談。值此之際，美中兩國在中東、烏克蘭、台灣、南海、貿易等多項議題上都存在分歧。

蘇利文今天抵達中國首都北京後，先在北京北郊一座綠意盎然的度假勝地與王毅會面，2人在一幅中國山水畫及中美國旗前握手。

王毅向記者發言時表示，中美關係「攸關兩國、牽動世界」，並在過去幾年「充滿波折」。他說，希望兩國關係實現穩定、健康和可持續的發展。

在進行閉門會議前，蘇利文表示，雙方將討論「需要有效和實質管理」的共識與分歧。

蘇利文希望將兩國軍隊間的對話擴展至戰區指揮層級，因為華府希望藉此防止台海等特定區域的衝突。

美國還希望中國在國內採取更多行動，防止可製成芬太尼（fentanyl）的化學品開發。芬太尼是美國藥物過量致死的主因。此外，美國也希望與中國就人工智慧（AI）安全標準達成共識。

北京當局計劃向美國對一系列產品加徵關稅，以及針對中國晶片製造商祭出出口管制表達不滿，並談論對台灣的主權主張。

中國外交部表示：「中國將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。」

「美方在關稅、出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的無理舉措，嚴重損害中方正當權益。」

美中雙方也對加薩戰爭可能演變成更廣泛的區域衝突保持警惕。

自去年美國擊落中國的偵察氣球後，美中關係便跌至歷史低點，但雙方一直試圖穩定動盪的關係。

拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平在去年11月的峰會上，同意讓團隊就軍事、AI和遏制非法芬太尼生產等議題進行對話。

然而，問題依然存在。台灣面臨來自從未放棄武力攻台的中國不斷升級的壓力，而美國是台灣最重要的支援和武器供應者。

美國盟友菲律賓和中國25日再次於南海爭議水域發生衝突，是這個戰略水道近期一系列海空對峙的最新一起事件。

在貿易方面，拜登已對被視為威脅美國製造業和國家安全的中國產品加徵關稅。就在上週，拜登政府再將105家俄羅斯和中國企業列入貿易限制名單，原因是這些公司被指控支持俄國軍隊，此舉遭到中國譴責。

中國對此揚言報復，王毅表示，這些限制表明美國有些人可能已「失去理智」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130827

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