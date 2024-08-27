美中戰略溝通北京登場 王毅：溝通應具有建設性

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（中央社台北27日電）中共中央外辦主任王毅今天與美國國家安全顧問蘇利文在北京展開美中新一輪戰略溝通。王毅說，期待今明兩天的溝通除了戰略性和實質性，更應具有「建設性」；蘇利文則表示，期待透過這次戰略溝通，與中方進行「富有成效的對話」。

據中國外交部官網發布，王毅使用的頭銜是「中共中央外辦主任」而非中國外交部長。中國外交部美大司官員日前指出，「中央外辦主任」與「美國總統國家安全事務助理」（美國國家安全顧問）進行戰略溝通，是2022年11月中美元首峇里島會晤達成的共識。

據發布，王毅向蘇利文（Jake Sullivan）說，中美關係「攸關兩國，牽動世界」，過去幾年兩國關係「充滿波折」。在中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）戰略引領下，中美實現了「重返峇里島、通往舊金山」，其中的「經驗值得總結，教訓需要汲取」，關鍵是要錨定「相互尊重、和平共處、合作共贏」的大方向。

王毅又說，落實好兩國元首舊金山會晤共識是中美雙方的共同職責，也是此次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天裡就此進行深入溝通。希望這次溝通一如既往是戰略性和實質性的，同時應該更具有「建設性」，推動中美關係朝著舊金山願景「克服干擾、排除障礙」，真正實現「穩定、健康、可持續發展」。

根據中方發布，蘇利文表示，這是他作為總統國家安全事務助理首次訪中。拜登致力於「負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突」，並在有共同利益的領域展開合作。期待透過此次戰略溝通，與中方就廣泛議題進行「富有成效的對話」，落實好兩國元首達成的共識。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130827