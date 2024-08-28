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王毅見德社民黨代表團 冀與歐協商妥處矛盾分歧

2024/8/28 11:04
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（中央社台北28日電）中共中央外辦主任王毅27日會見白宮國安顧問蘇利文，同日又會見德國社民黨黨團主席米策尼希率領的黨代表團。王毅表示，中方願與德方鞏固戰略互信，希望歐方從戰略高度看待雙方關係，通過對話協商妥處矛盾分歧。

據中共中央對外聯絡部27日發布，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅27日在北京會見由德國聯邦議院社民黨（SPD）黨團主席米策尼希（Rolf Mutzenich）率領的社民黨代表團。

王毅表示，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10週年，也是中共與德國社民黨建立關係40週年，中方願與德方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，加強黨際交往，鞏固戰略互信，深化交流合作，推動雙邊關係行穩致遠。

王毅又表示，中歐在維護世界和平、促進共同發展上有著重要共同利益。中國對歐政策保持長期穩定，堅持中歐全面戰略夥伴關係定位，希望歐方也從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，通過對話協商妥處矛盾分歧，抵制和反對單邊保護主義。

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王毅表示，此前舉行的中共20屆三中全會確定300多項重要改革，中國進一步全面深化改革，持續擴大高水平開放。中方願以此為新的起點，與德方加強各領域務實合作，為促進中德、中歐關係發展及世界繁榮穩定作出貢獻。

中共中央對外聯絡部引述米策尼希表示，社民黨認為德國需要與中國進行對話，而不是隔空喊話。社民黨願為德中關係持續發展而不懈努力。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1130828

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