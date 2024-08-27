俄邊境哨所傳遭烏軍攻擊 官員稱局勢在俄方控制中

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）與俄羅斯安全部門關係密切的通訊軟體Telegram頻道Mash今天表示，烏克蘭軍隊攻擊了俄羅斯南部貝爾哥羅德州的邊境哨所，但官方未證實該地區發生戰鬥。

路透社報導，貝爾哥羅德州（Belgorod）與庫斯克州（Kursk）接壤，而烏克蘭軍隊自8月6日對俄羅斯發動閃電突襲以來，已奪取庫斯克州部分土地。

Telegram頻道Mash表示，約500名烏克蘭士兵攻擊貝爾哥羅德的內霍捷耶夫卡（Nekhoteyevka）和舍別基諾（Shebekino）共兩個俄羅斯檢查站。

Mash表示，多達200名烏克蘭士兵與步兵戰車試圖於內霍捷耶夫卡跨越邊境，遭到俄羅斯砲兵攻擊。Mash還說，位於舍別基諾的另一個檢查站遭到約300名烏克蘭士兵攻擊。

這些消息都尚未得到官方證實。另一個Telegram新聞頻道SHOT表示，烏克蘭軍隊在內霍捷耶夫卡被擊退，還說舍別基諾並未發生衝突。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）則在Telegram上表示：「有消息稱敵軍正試圖突破貝爾哥羅德州邊界。…根據俄羅斯國防部，邊境局勢依然艱困但受控，我軍按計畫行動，請保持冷靜，勿相信非官方消息來源。」

另一方面，俄羅斯國防部今天表示，俄軍又拿下烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）一座名為奧爾利夫卡（Orlivka）的村莊，這座村莊靠近作為重要後勤樞紐的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）。（實習編譯：張威蓁/核稿：楊昭彥）1130827