川普移民吃狗論延燒 德國綠黨被批「反寵物」掀波

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（中央社記者林尚縈柏林24日專電）美國共和黨總統候選人川普的「移民吃狗論」延燒，德國也因寵物話題掀起爭議。綠黨青年組織發言人批評寵物繁殖對環境的影響，被在野黨指控「反對民眾養寵物」，意外成為德國政治攻防焦點，為2025年大選提前點燃戰火。

過去幾週，川普（Donald Trump）與副手范斯（JD Vance）放大網路假消息，說俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民把鄰居寵物貓狗偷來吃。

近日，德國綠黨青年組織（Grünen Jugend）發言人布拉賽爾（Jakob Blasel）也因曾批評寵物繁殖對環境的影響，遭反對黨指控「反對民眾養寵物」。

布拉賽爾出身自社運「週五為未來而戰」（Fridays for Future）。他在2019年一場呼籲正視全球暖化的抗爭活動中，曾針對減少寵物碳足跡發表評論。

隨川普「移民吃狗論」延燒，德國在野黨基督教社會黨聯盟（CSU）翻出布拉賽爾的評論，指控綠黨青年組織新星反對飼養寵物，試圖將綠黨塑造成持「極端環保主義」立場的政黨。

基社盟秘書長胡柏（Martin Huber）在個人社群媒體發表影片，批評綠黨的「禁令狂熱」越來越荒唐，稱該黨想要「奪走民眾忠誠的夥伴」。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）記者查閱布拉賽爾2019年發言，認為他並未「反對民眾養寵物」，而是認為不必要的寵物繁殖將對環境產生負面影響，建議人們以領養代替購買。

布拉賽爾的原話為：「儘管我們的寵物非常可愛，但飼養寵物是相當大的環境與碳排放奢侈品，實際上我們並不需要寵物。因此，我認為應該禁止不必要的動物繁殖。」

該報記者向提出指控的胡柏查證，為何有綠黨青年組織反對民眾養寵物一說。胡柏表示，他認為布拉塞爾的言論「非常明確」。

胡柏說：「布拉塞爾主張禁止動物繁殖，同時表示我們根本不需要寵物。這只能導出一個結論：他要求禁止養寵物。」

德國擁有龐大寵物飼養人口。根據德國寵物產業協會數據，45%德國家庭至少有一隻寵物，其中貓與狗占大宗。貓的數量達1570萬，分布在25%有寵物的家庭中；狗則有1500萬，分布在21%家庭中。

「南德日報」認為，這也是為什麼寵物議題能成為2025年德國聯邦議會大選前政治攻防素材。因為寵物總能激起選民強大情感共鳴，進而左右投票意向。（編輯：陳妍君）1131024