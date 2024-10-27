日本眾院大選投開票 自民黨大咖萩生田光一受關注

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）第50屆日本眾議院大選今天投開票，與未將政治獻金記載於收支簿事件有關的10名自民黨前議員未獲黨提名，以無黨籍身分參選，其中以前經濟產業大臣萩生田光一最受注目。他上次3年前眾議院大選贏第2名20多萬票，但這次陷入苦戰。

現年61歲的萩生田曾擔任文部科學大臣、經濟產業大臣、自民黨政調會會長，是已故首相安倍晉三生前的心腹，隸屬於執政黨自民黨安倍派（已解散）。受到政治獻金未記載於政治資金收支簿（俗稱小金庫事件）的影響，他在這次眾議院大選未獲自民黨提名，以無黨籍身分參選，選情告急，政治生命面臨重大危機。

萩生田昨天傍晚在八王子車站前辦造勢活動，知名政論家櫻井良子為他助選時表示，萩生田未獲自民黨提名，未拿到資源，並未有怨言，但日前發生自民黨匯款2000萬日圓（約新台幣428萬元）到萩生田擔任代表的地方黨部一事，被部分媒體炒作，萩生田彷彿被自民黨從背後砲轟到似的，認為自民黨執行部判斷力有問題。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥在大選公告日15日的第一場輔選就選在「東京24」區，這裡被視為「政治與金錢」問題最具代表性的選區。有關2000萬日圓補助金一事，儘管首相、自民黨總裁石破茂強調補助金是給地方黨部做為擴大黨勢的活動費，並非給候選人，但野田痛批自民黨是在欺騙選民。

在萩生田的造勢會周邊，可看到左派人士舉寫著有關「小金庫事件」、「2000萬日圓補助金」等內容的大旗、看板，呼籲選民要讓萩生田落選。萩生田站在宣傳車上演說時，也多次遭人鬧場。

櫻井透露，自己曾問過安倍，認為誰最適合擔任他的繼承人，安倍答說：「就是萩生田」。櫻井對現在的自民黨很不滿，認為安倍拚命地率黨讓眾議院、參議院都拿下2/3席次，但岸田文雄當首相後完全未著手進行有關修憲、皇位繼承等重大議題。

櫻井批評自民黨正處於半睡半醒的狀態，選民一定要幫助萩生田當選，讓萩生田回到國會、回到自民黨改造自民黨。雖然自民黨有不好之處，但現在能執政的唯有自民黨。她呼籲選民，想想以前民主黨（立憲民主黨前身）執政的3年多簡直是「惡夢的時代」，就知應把票投給萩生田。

櫻井指出，目前日本內外的環境很嚴峻，倘若日本沒能好好掌舵，國家可能崩解，選民應該選一個能為八王子做事、為日本做事的，考慮亞洲各國，包括台灣在內，日本與美國的關係等，絕對不能缺少萩生田，要讓萩生田再回到國會做事。

她說，雖然從民調看來，萩生田選情不佳，但期待萩生田能像美國職棒道奇隊一樣，在MLB世界大賽第1戰洛杉磯道奇隊敲出再見滿壘全壘打，上演逆轉勝。

萩生田演說時，針對政治獻金未記載一事做說明。他表示，去年年底他所屬的政策集團（安倍派）發生此事，造成民眾對政治不信賴，他感到很抱歉，很後悔，也在反省中，希望以行動找回選民的信賴，所以參選這次的眾議院大選。

對於有媒體報導指他或他的事務所（辦公室）意圖設小金庫、逃漏稅，他澄清說，沒那回事，政治資金收支簿都精算過、修正完畢，都正常化了。

70多歲的田代與友人綱嶋等一群4人來聽萩生田演說。田代接受中央社採訪時說：「我們是在選為能八王子做事的政治人物，選能在國會為國家做事的人也是好事，總之，要選能為地方造福的人。如果是完全與八王子無關的人當選的話，根本沒用。」

萩生田的勁敵是72歲的前參議員、立憲民主黨的有田芳生。有田是媒體人、電視名嘴，父母都是共產黨員，這次大選有田也獲得共產黨的支持，民調顯示，有田的支持率微幅領先萩生田。

田代表示，有田住家未設籍八王子市，突然空降到八王子市，如果這次當選的話，八王子市民的判斷力將遭質疑。

小選區「東京24區」位於八王子市西部，這次大選共有6名候選人。八王子市人口逾55萬人，40至50多歲的年齡層多。近年來因房價飆漲，30至40多歲的人攜家帶眷來八王子市買房定居者增多，無黨派（中間選民）浮動票也多。（編輯：田瑞華）1131027

第50屆日本眾議院大選投開票，26日在八王子市車站前，「東京24區」候選人、前經濟產業大臣萩生田光一（右）的造勢活動，知名政論家櫻井良子（中）來助選。她呼籲選民要選一個能為八王子、為日本做事者，考慮亞洲各國，包括台灣在內，以及日美關係等，一定要讓萩生田重返國會。中央社記者楊明珠東京攝 113年10月27日