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日本眾院大選 投票率高低成觀選重點之一

2024/10/27 14:41
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（中央社東京27日綜合外電報導）攸關執政權的日本第50屆眾議院大選今天投開票，外界關注選情告急的執政聯盟能否維持過半席次優勢。根據過去經驗，高投票率可能對執政黨不利，讓投票率高低成觀選重點之一。

今天投開票的眾議院大選應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

日本富士新聞網報導，眾議院大選從今天上午7時起在全境逾4萬5000個投票所進行投票，除了部分投票所外，絕大多數投票所將在晚間8時起開票，預計選舉結果應可在今天深夜大勢底定。

讀賣新聞報導，日本從1996年採用現行選舉制度以來，只有2009年眾議院大選的投票率超過6成，高達69.28%，結果是當時的民主黨變成多數黨，造成政黨輪替。

但2009年後的4次眾議院大選，投票率都下滑到6成以下，上次在2021年舉行的大選投票率只有55.93%，是二次大戰後第3低的水準。

在日本，一般來說投票率低的話，被認為有利於具組織力的政黨。這次眾議院大選許多選區都是朝野激戰區，投票率似乎成為左右勝負的要素之一。

投票率也容易受到天候影響。根據天氣預報，日本各地今天上午普遍為晴天或陰天，但下午後降雨情況將逐漸擴大。

時事通信社報導，有關自民黨政治獻金醜聞，近期又得知自民黨中央曾提供非黨提名候選人2000萬日圓，進一步升高了輿論批評。

回顧2009年大選的高投票率，外界預想投票率若上升，有可能增加對政府的批評票，自民黨相關人士憂心說，「不知道這次會不會引發選民因為憤怒的投票行動」。

不過，公明黨相關人士表示，自民黨支持群中有很多人無法把票投給立憲民主黨，「可能會造成不投票的人增加，投票率會下降吧」。

立憲民主黨為了提高投票率，在選戰期間拚命呼籲民眾。立憲民主黨代表野田佳彥日前在千葉縣受訪時強調，「讓選民抱持關心極為重要，我們必須要比過去更大聲疾呼」。

日本維新會談到大本營大阪以外的選區時憂慮說，「不提高投票率贏不了」；共產黨幹部也說，「雖然感覺選民關心有提高，但能不能跟投票行動連結則是未知數」。（譯者：黃名璽）1131027

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