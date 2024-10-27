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日本眾院大選拜票距離繞地球一周半 投票率仍低迷

2024/10/27 16:52
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（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本眾議院大選今天投開票，根據總務省統計，截至當地時間下午2時，全國投票率為19.14%，比3年前上次大選同時間投票率下滑2.35個百分點。儘管朝野黨魁在全日本拜票輔選的距離可繞地球一周半，似乎仍催不出投票率。

日本放送協會（NHK）報導，今天是第50屆眾議院選舉投票日，除少數地區提前至26日進行，從上午7時起，在全日本逾4萬5000個投票所進行投票。

根據總務省彙整數據，截至當地時間下午2時，全國投票率為19.14%，比3年前上次大選同時間投票率下滑2.35個百分點，將在晚間8時起開票。應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。

此外，截至25日，有超過1643萬人進行「提前投票」，也比上次選舉減少約19萬人。

這次眾議院選舉在首相石破茂就任後僅26天就舉行，是日本在第二次世界大戰之後時間最短的「短期決戰」。選戰議題環繞自民黨因為政治獻金醜聞引發的政治改革，以及應對物價上漲的民生經濟議題等。

這次眾議院選舉最大焦點在於執政黨是否能確保過半數議席，以繼續聯合執政，還是在野黨會擴大勢力，迫使執政黨的議席跌破過半。

「每日新聞」社論指出，這次選舉結果，將是日本國民決定要透過更換自民黨的「顏面」（領導人）來達成「疑似政權交替」以應對當前危機，還是乾脆直接讓在野黨實現政權輪替。

不過，對於引爆危機的「小金庫事件」，自民黨被質疑內部處理態度過於寬鬆，甚至在選前被爆出自民黨中央提供非黨提名候選人2000萬日圓，進一步升高了輿論批評。

面對選情告急，石破茂向各選舉人陣營發出「緊急通知」，表示將「拚死全力以赴」帶領政黨勝選。除了石破茂之外，執政與在野9政黨的黨魁在12天選戰中，為了支持選民支持奔走全國各地。

根據讀賣新聞統計，9人的拜票距離達到了6萬8921公里，超過了地球一周半（地球一周距離約為4萬公里）。

其中，石破茂的拜票距離為1萬1015公里，在9人中高居第一。他在處理首相公務的同時，還要趁隙前往競爭激烈的選區，北至北海道、南至鹿兒島，共造訪了23個都道府縣，目標就是希望爭取到眾院過半席次（233席），嗓子都喊啞了。

日本最大在野黨立憲民主黨的黨代表野田佳彥則是奔走8931公里，大力批評自民黨的「政治與金錢」醜聞。

日本維新會代表馬場伸幸在選戰初期集中在關東地區拜票，選戰中期延伸至西日本，但他的拜票距離是9人當中最短的，為4682公里。

公明黨代表石井啓一的拜票距離為5776公里，他花很多時間在自己競爭激烈的選區爭取支持，與前任代表山口那津男上次在眾議院大選的拜票距離1萬公里相比有所減少。

共產黨委員長田村智子是唯一造訪北海道和沖繩兩地的黨主席，拜票距離1萬797公里排在第2。國民民主黨代表玉木雄一郎的距離為1萬152公里，主要在橫濱、博多等主要車站前站台演講。（編輯：高照芬）1131027

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