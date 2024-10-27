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日本眾院大選投開票 是否變天成關注焦點

2024/10/27 12:55（10/27 13:12 更新）
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日本第50屆眾議院大選27日投開票。（共同社）
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（中央社東京27日綜合外電報導）攸關執政權的日本第50屆眾議院大選今天投開票，外界關注選情告急的執政聯盟能否維持過半席次優勢。日媒報導，若未能取得過半席次，自民黨不排除採「追加提名」方式因應。

眾議院大選應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

日本富士新聞網報導，眾議院大選從今天上午7時起在全境逾4萬5000個投票所進行投票，除了部分投票所外，絕大多數投票所將在晚間8時起開票，預計選舉結果應可在今天深夜大勢底定。

TBS電視台報導，這次大選最大焦點，就是自民黨與公明黨組成的執政聯盟能否維持過半數席次優勢。

讀賣新聞報導，若選舉結果執政聯盟未能過半，自民黨不排除在選後採「追加提名」方式取得過半席次。

自民黨總裁、首相石破茂選前表明，執政聯盟能否取得過半數的233席，是這次大選的「勝負線」。

石破茂昨天在東京都街頭催票時說，「負起責任保護國民經濟，並在發生災害時保護國民，只有自民黨與公明黨的聯合政府能做到」。

讀賣新聞10月22日到24日所做選戰後期調查顯示，自公兩黨能否拿到過半數席次已成激烈攻防。自民黨受到「政治與金錢」問題影響，席次很可能較解散前減少，一名黨內幹部說，「勝負取決於減少丟掉席次的數目及能堅持到什麼程度」。

眾議院大選公告前，執政聯盟總計有279席，包括自民黨247席及公明黨32席，如果席次減少47席以上，執政聯盟將不過半。若選後真的出現這種情況，將是繼2009年淪為在野黨後，時隔15年再度出現自公聯盟不過半。

自民黨中央目前思考方向，是選前因為政治獻金問題未獲黨提名、以無黨籍身分參選的前議員等人一旦當選，將追加提名。

再者，目前有幾個選區政治立場跟自民黨相近的無黨籍候選人有可能當選，這些候選人當選後也有可能成為自民黨追加提名的對象。

根據選舉結果，執政聯盟在加上追加提名的當選人後，也有達到過半數席次的可能。（譯者：黃名璽）1131027

（中央社製圖）
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