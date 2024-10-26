日本眾院大選 東京兩選區候選人平均年齡差逾倍

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本明天將舉行眾議院大選投開票，根據日媒報導，東京都有一個選區候選人平均年齡高達72.3歲，同時另一個選區候選人平均年齡僅35.6歲，懸殊的年齡差距在這次選戰受到關注。

攸關執政權的日本第50屆眾議院大選將於10月27日投開票，應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

平均年齡逾72歲的銀髮對決

日本產經新聞及富士新聞網報導，東京都第17選區以葛飾區為舞台，這是東京23區中高齡化率最高的地區，而這次參選的4人平均年齡也高達72.3歲，上演「銀髮對決」。

代表日本維新會首次參選的68歲豬口幸子，日前站在車站前向路人闡述理念。她對往來的高齡女性說，「不論到幾歲，抱持夢想很重要」。

豬口在地區擔任近30年的內科醫師，主張要實現一個能讓育兒世代抱持希望生活的社會。

她受訪時說，接觸到年輕世代，深刻感受到他們負擔之重，強調社福保障及稅制改革的必要性。

談到自己68歲的年齡，豬口說，「我的心態很年輕，會用這股年輕力量來努力，我會在選區勝選的」。

同為高齡候選人的是代表共產黨首次參選的65歲新井杉生，他日前站在車站前演說，訴求要解決高齡者與年輕人的貧困問題。

新井第一次參選是2009年眾議院大選，當年他50歲，這次是第6次挑戰單一選區。新井自嘲說，「我在東京所有選區的共產黨候選人中年紀最大，沒想到在這個選區竟成了最年輕的候選人」。

首度代表國民民主黨參選的77歲前參議員圓由利子（円より子），日前在車站前高聲表示，「要留給孩子們能安心生活的社會，為了孩子們的未來，接下來我也會持續戰鬥」。

圓由利子從1993年起擔任17年參議員，由於外表相當年輕，這次選戰經常被民眾要求握手或合影。她說，「有很多記得我以前常上電視的高齡者，也有很多人要我加油」。

79歲前復興大臣平澤勝榮，這次以無黨籍身分參選，儘管根據各家日媒民調，平澤在這個選區暫居領先，但他的神情依舊相當緊繃。

平澤因為涉及自民黨內派閥政治獻金醜聞，所以這次未獲自民黨提名。儘管醜聞對選情造成影響，他談到未獲黨提名參選時說，「兩者無關，選民選的是我不是黨」。

最年輕候選人僅25歲 平均年齡不到36歲

東京都第15選區因為集合了年輕候選人，平均年齡僅35.6歲，成為全日本受關注的選區之一。

這次眾議院大選最年輕候選人是自民黨提名的大空幸星，年僅25歲。大空幸星在就讀大學時就成立非營利法人，並以Z世代的評論者上過媒體。

自民黨選舉對策委員長小泉進次郎，也3度到選區為大空幸星站台。小泉說，「因為（選情）告急才會來3次，但大空幸星跟『政治與金錢』問題完全無關」。

這個選區過去連續兩任自民黨議員都因為「政治與金錢」問題被逮捕。

以無黨籍身分參選的46歲須藤元氣，在這個選區是年紀最大的候選人。須藤說，「真令人驚訝，我46歲，這個年紀在政治人物中也算年輕才是，結果竟然是我年紀最大」。

須藤因為是綜合格鬥家，也擔任摔角教練等職務，在當地具有一定知名度，在這次選戰中除了積極與每位選民握手外，也靠著一輛掛滿燈條的自行車，在選區來回穿梭。

他說，坦白說，選舉這種事，想花多少錢就能花多少錢，「但是我就靠這輛自行車，不花錢也不依賴組織票」。

以無黨籍身分參選的34歲金澤結衣半年前曾參與眾議員補選，但當時是代表日本維新會，隨後在9月退黨，這次以無黨籍身分再戰。

另一位候選人是前眾議員、立憲民主黨提名的38歲酒井菜摘，她在街頭上說，「目前的政府只有首相不同，自民黨完全沒有改變，我的第二個任期一定要回到國會，跟大家一起打造正當的政治」。

共產黨提名的35歲小堤東，也是這個選區的年輕候選人。小堤東說，「我不接受企業團體的政治獻金，希望大家能將在金錢上乾淨的小堤東推上國會」。

他說，自己的強項是能夠持續傾聽年輕人的聲音。（譯者：黃名璽）1131026