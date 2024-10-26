日本眾議院大選27日投開票 執政黨能否維持過半受矚

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本明天將舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席今天分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在10月28日凌晨前大勢底定，執政聯盟能否維持過半席次成焦點。

攸關執政權的日本第50屆眾議院大選將於10月27日投開票，應選465席包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1344人登記參選，包括單一選區1113人及比例代表選區231人。值得關注的是女性有314人參選，大幅改寫2009年創下的229人最多紀錄。

日本每日新聞報導，明天投開票後，選舉結果預計在10月28日凌晨前大勢底定，將對10月1日剛上任首相的石破茂選後執政帶來重大影響。

日本經濟新聞報導，眾議院大選明天投開票，各黨主席今天各自前往重點選區進行最後輔選。

自民黨總裁（黨主席）石破茂今天下午將前往東京都內7處進行街頭演說，預定以東京都江東區作為這次輔選的壓軸。

立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥上午前往能登半島地震與豪雨災區的石川縣輪島市訪視，預計下午回防東京都，前往澀谷站前及池袋站前等人潮眾多處演說，之後再轉往板橋區。

日本維新會代表馬場伸幸今天在大阪府、奈良縣及滋賀縣拉票，最後將前往堺市演說盼擴大支持。

公明黨代表石井啓一今天在北海道輔選。公明黨在大阪及兵庫縣內6個選區跟維新會展開激烈選戰。前代表山口那津男今天在大阪強化地方組織能力。

執政聯盟在選舉公告前共擁有過半數席次，自民黨與公明黨把繼續確保過半數以便維持執政權的233席視為「勝負線」；立憲民主黨等在野黨則意圖讓執政聯盟獲得的席次不過半。

根據幾家日媒日前所做選情調查顯示，自民黨與公明黨執政聯盟獲得席次有可能跌破半數。不過，這些調查也顯示仍有一定比率受訪者未表態，因此整體選情仍不明朗。（譯者：黃名璽）1131026