美日軍演飛機撞地受損 自衛隊魚鷹機全面停飛

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本陸上自衛隊一架魚鷹型運輸機昨天欲從沖繩縣與那國町的自衛隊基地起飛時左右搖晃，造成左翼下部碰觸地面飛機受損，所幸無人傷亡。陸上自衛隊已因此全面停飛17架魚鷹機。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省說明，這架魚鷹機（V-22 Osprey）當時在參加自衛隊和美軍10月23日起共同實施的大規模演習「利劍」（Keen Sword），昨天上午11時40左右欲準備從與那國町的陸上自衛隊與那國駐屯地起飛，演練運送傷患。

不料這架飛機準備起飛時失去平衡，後來降落在與那國駐屯地的草地上，左側發動機的排氣口周邊碰撞到地面因而受損。

機上當時載著包含自衛隊員在內共16人，全員平安無事。防衛省並未公布非自衛隊員的搭乘者詳情。

陸上自衛隊已設置調查委員會以釐清飛機受損程度與肇因，並已經決定在查明原因與採取相關對策之前，全面暫停17架魚鷹機的飛行任務

陸上自衛隊2020年起開始部署魚鷹機，這次事件很可能是日本魚鷹機受損的首例。

而陸上自衛隊也就此發聲明表示：「引發相關地區民眾極大的擔憂，深表歉意。我們將全力確保飛行安全。」

這並非陸上自衛隊的魚鷹機，在「利劍」演習期間的首起意外。

陸上自衛隊一架魚鷹機本月23日在飛行途中，因發動機的油壓系統故障警示燈亮起，迫降在鹿兒島縣鹿屋市的自衛隊基地。自衛隊方面宣稱當時是「預防性降落」，無人受傷。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1131028