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布宜諾斯艾利斯Open House盛會 一窺百間創新建物

2024/10/30 09:43（10/30 10:11 更新）
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布宜諾斯艾利斯Open House建築展（Open House Buenos Aires，OHBA）10月26日至27日舉行，超過百間建築對外開放參觀。參觀者更可透過單車或徒步導覽，深入了解城市中的經典建築設計。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
布宜諾斯艾利斯Open House建築展（Open House Buenos Aires，OHBA）10月26日至27日舉行，超過百間建築對外開放參觀。參觀者更可透過單車或徒步導覽，深入了解城市中的經典建築設計。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯29日專電）阿根廷首都布宜諾斯艾利斯Open House建築展（OHBA）今年有逾百間建物參與，民眾除可一窺平日不對外開放的私人住宅和經典建築，更可了解，房子不僅是建築，也是回應現今永續建築和世代需求的解決方案。

布宜諾斯艾利斯在2013年成為拉丁美洲首加入全球Open House建築展的城市，第10屆布宜諾斯艾利斯Open House建築展有超過6萬參觀人次，今年第11屆建築展於26日至27日舉行，有超過百間建物參與，聚焦於探索城市中與自然綠意共存的建築方式，讓民眾得以一窺平日不對外開放的私人住宅和經典建築。

全球共有55座城市參與Open House Worldwide系列活動，包括倫敦、馬德里、紐約和芝加哥等地。

活動的召集人之一、建築師克斯成（Nicole Kerschen）表示，今年特別提升了參觀的便捷性。大部分展點無需提前預約，民眾可隨時進入參觀。此外，還增設了單車和徒步導覽的探索路線。克斯成強調，「以不同的速度和視角來了解這座城市，能改變我們認識社區街道、著名建築師作品以及樹木和公園歷史的方式。」

今年的Open House首次展示了尚未完工的Zabala 3009建築，設計者是建築師波吉尼（Federico Borjhini）。波吉尼在接受中央社訪問時表示，尚未完工的建築受邀Open House展示並不常見。

這座大樓以小宅概念設計，重點在於降低公共支出、加強安全管理，並透過大樓內部動線形成自然通風，解決布宜諾斯艾利斯的潮濕氣候問題。大樓還設計了雨水回收系統，用於自動澆灌屋頂的綠植，為住戶提供綠意景觀，並實踐永續環境目標，符合阿根廷建築政策的新方向。

波吉尼提到：「房子不僅是建築，也是回應現今永續建築和世代需求的解決方案。」Zabala 3009雖然是小宅，但每戶都擁有陽台，外切屋簷的設計讓視野更為開闊。他表示，Open House不僅展示經典歷史建築，同時也是建築師們向大眾和同業分享新概念和新做法的平台。

長年參與Open House的民眾瑪莉亞（Maria）表示，這個展覽對於認識一座城市的建築和社區非常有幫助，並促進建築師與民眾之間的互動。她今年還報名參與展覽的志工，希望能幫助更多喜愛建築的人，讓活動得以延續茁壯。

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另一位建築師卡維利亞（Marco Caviglia）向民眾闡述他設計的Edificio Prometeo理念，在遵循建築法規的同時，設計以小空間和少戶數為主獲取最大化綠意。設計融合了社區舊有街景和阿根廷常見的長廊式建築，確保建築物保持自然通風。卡維利亞希望透過建築，營造小型鄉村的相互關懷氛圍，讓住戶不僅享受居住空間，還能感受到友善的鄰里關係。

住戶辛西亞（Cinthia）表示，從未想過能在公寓裡享受到如同生活在森林中的奢華。卡維利亞對此認為，新建築不必追求最大居住空間，而應提供與自然接觸的機會，讓人們在融入自然元素的環境中生活。（編輯：唐佩君）1131030

在布宜諾斯艾利斯Open House建築展（OHBA）中，透過建築師講解設計和建造的故事，讓參觀者能透過專業視角發掘建築細節。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯 113年10月30日
在布宜諾斯艾利斯Open House建築展（OHBA）中，透過建築師講解設計和建造的故事，讓參觀者能透過專業視角發掘建築細節。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯 113年10月30日
布宜諾斯艾利斯Open House建築展中，多棟新建築展現與原地樹種共生的設計理念，例如將百年松樹融入大樓景觀中，為住戶營造出如森林般的綠意氛圍。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
布宜諾斯艾利斯Open House建築展中，多棟新建築展現與原地樹種共生的設計理念，例如將百年松樹融入大樓景觀中，為住戶營造出如森林般的綠意氛圍。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
在布宜諾斯艾利斯Open House建築展中，私人住宅住戶也成為重要主角，對參觀民眾分享生活體驗。圖為建築師卡維利亞（Marco Caviglia）運用了阿根廷常見的長廊式建築概念，進入後即可感受到視野的開闊和四周綠意包圍。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
在布宜諾斯艾利斯Open House建築展中，私人住宅住戶也成為重要主角，對參觀民眾分享生活體驗。圖為建築師卡維利亞（Marco Caviglia）運用了阿根廷常見的長廊式建築概念，進入後即可感受到視野的開闊和四周綠意包圍。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
布宜諾斯艾利斯Open House建築展，建築師波吉尼（Federico Borjhini）設計的Zabala 3009大樓雖未完工，但讓民眾一窺永續設計理念，如公共樓梯有開放的天井走道，解決房屋潮濕問題，以及鋪設單車斜坡，鼓勵住戶減碳生活。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
布宜諾斯艾利斯Open House建築展，建築師波吉尼（Federico Borjhini）設計的Zabala 3009大樓雖未完工，但讓民眾一窺永續設計理念，如公共樓梯有開放的天井走道，解決房屋潮濕問題，以及鋪設單車斜坡，鼓勵住戶減碳生活。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年10月30日
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