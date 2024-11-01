繼iPhone 16 Google Pixel也遭印尼禁售

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（中央社雅加達31日綜合外電報導）印尼工業部今天宣布，由於美國科技業巨擘Google（谷歌）的Pixel智慧手機未能達到投資規定要求，因此禁止在印尼販售。幾天前蘋果的iPhone 16也因相同原因遭到印尼禁售。

法新社報導，印尼為了增加外國科技公司在本地投資而設下規定，要求其手機產品至少40%的零件是印尼製。美國蘋果公司（Apple Inc.）9月推出的iPhone 16也因未符合規定，本月25日遭到禁售。

印尼工業部發言人今天在記者會上表示：「只要產品未...達到我們制度的要求，就不能在印尼販售。而Google Pixel並未取得『產品原產地認證』（TKDN）。」TKDN即規定產品的印尼本地製成分須至少占40%。

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根據印尼工業部的資料，今年以來進口到印尼販售的Google Pixel手機約2萬2000支。而市場研究公司Counterpoint的統計顯示，今年第2季印尼智慧手機市場是由中國廠牌小米、Oppo、Vivo及韓國的三星（Samsung）稱霸。

東南亞最大經濟體印尼30歲以下人口達1億多，擁有龐大的熱衷科技產品年輕族群，因此各大科技企業都想在這個市場分一杯羹。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1131101