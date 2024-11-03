日本各黨不過半 首相選舉可能時隔30年二輪決勝負

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本這次眾議院大選各黨不過半，政局發展呈現混沌狀態。根據日媒預想，若包括首相石破茂等人都無法在首相指名選舉的第一輪投票勝出，將時隔30年進入第二輪投票才能決勝負。

「特別國會」是眾議院解散進行選舉後所召開的會議，日本10月27日剛舉行完眾議院大選，預計11月11日召集「特別國會」舉行首相指名選舉選出下任首相。

綜合每日新聞及共同社等日媒報導，在首相指名選舉中，只要在第一輪投票獲得過半數有效票就能被指名為首相；但如果第一輪投票無人獲過半票數，將取得票數前兩名進入第二輪投票。

根據眾議院規定，第二輪投票不需要取得過半數的「絕對多數」，只需要取得「相對多數」票數就能獲勝。

若在野未整合 石破茂具連任首相優勢

選前擁有過半席次的自民黨與公明黨執政聯盟，在這次大選未能維持過半席次。由於各黨不過半，如果每個政黨都在第一輪投票支持各自主席，首相指名選舉就會進入第二輪投票。

目前看來最有機會進入第二輪投票的人選，應該是自民黨總裁（黨主席）石破茂和立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥。

大選後居關鍵少數的政黨除了擁有28席的國民民主黨，還有席次略減但仍有38席的日本維新會。國民民主黨目前態度是就算進入第二輪投票，還是會投給該黨主席玉木雄一郎；日本維新會的立場雖然還不明朗，但透露要投票給野田佳彥有困難。

國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎日前已表明，「第二輪投票也會寫下（自己的名字）玉木雄一郎」。選舉顧問鈴鹿久美子分析，如果玉木雄一郎寫下自己的名字就形同投下廢票，而投下廢票意味著支持在大選大敗的自民黨。

因此，根據各黨目前動向來推測，只要國民民主黨與日本維新會屆時未在第二輪投票支持野田佳彥的話，也就是在野各黨無法完成整合的話，石破茂應可獲相對多數支持續任首相。儘管石破茂連任首相的可能性很高，但未來在執政上仍將面臨嚴峻局面。

第二輪投票決定首相 戰後僅4次

眾議院歷史上至今只發生過4次首相指名選舉進入第二輪投票，最近一次是30年前的1994年。當年因為少數執政的「非自民聯合政府」羽田孜內閣總辭，由淪為在野黨的自民黨聯合社會黨及先驅新黨共同支持社會黨委員長村山富市參選首相；非自民聯合政府的新生黨與公明黨等支持離開自民黨的前首相海部俊樹。

結果村山富市和海部俊樹都未能在第一輪投票獲過半票數，最後村山在第二輪投票中勝出，誕生了由自民黨、社會黨及先驅新黨合組的聯合政府。

再更早一次進入第二輪投票是1979年，自民黨在眾議院大選未獲過半席次敗選，當時的自民黨內各派閥要求時任首相大平正芳下台，展開「40日抗爭」。

結果這場首相指名選舉罕見出現自民黨內非主流派支持福田赳夫挑戰大平正芳的「黨內互打」，最後大平在第二輪投票以17票之差勝出。

1953年自由黨的吉田茂在首相指名選舉未獲過半票數，但在第二輪投票擊敗改進黨的重光葵當選首相；1948年由吉田茂與社會黨的片山哲進入第二輪投票，最後由吉田茂獲指名為首相。（譯者：黃名璽）1131103