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日本眾院各黨不過半 國民民主黨擬走中間路線

2024/11/2 17:01
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本政局在這次眾議院大選後呈現「各黨不過半」，成為關鍵少數的國民民主黨面對朝野競相拉攏，動向備受關注。日媒觀察，目前表面上似採取跟朝野政黨保持等距的「中間路線」。

日本時事通信社報導，國民民主黨走的是介於朝野之間的「ゆ（音yu）党」路線。在日文中，「与（音yo）党」是執政黨之意、「野（音ya）党」是在野黨，而在50音中，yu位於ya和yo中間。

國民民主黨希望透過兼顧「政策實現」及「政權批判」來展現存在感，企圖在2025年夏天舉行的參議院改選中取得席次大幅成長。

不過，由於無法否認國民民主黨靠向政府的一面，這讓一直支持國民民主黨的日本工會全國聯合會（簡稱連合）內部傳出憂慮聲音。

國民民主黨幹事長榛葉賀津也昨天說，「我們也會跟立憲民主黨、公明黨及日本維新會就每個議案進行協商，不是只跟自民黨『部分聯合』」。

繼前一天跟自民黨會談後，國民民主黨昨天跟立憲民主黨舉行幹事長及國會對策委員長會談，針對有關政治改革等部分進行合作達成共識。

國民民主黨接著也跟公明黨舉行幹事長等人會談，並獲公明黨對重要政策的正面回應。

但是，從優先跟自民黨而非立憲民主黨進行協商等可以看出，國民民主黨談判重點似乎更偏向執政黨。多位朝野人士都證實，其代表（黨主席）玉木雄一郎等人在前首相岸田文雄政府時，曾多次跟前首相麻生太郎等重量級人士接觸。國民民主黨加入執政聯盟是玉木考量的構想。

玉木雄一郎曾跟身旁人士說，「我想當首相」，並未隱藏自己從政志向。

面對朝野政黨相繼拉攏，榛葉說，「我們的席次相較選前成長4倍，這不是用自以為了不起的態度來說，而是在選舉所獲得的結果」。國民民主黨幹部也充滿信心地說，透過在政策面累積實際成果，「在參議院改選（席次）將更進一步成長」。

看到國民民主黨這種像是對「非自民黨集結」潑冷水般的因應作為，連合幹部說「玉木也好榛葉也好，都變得自負起來」。立憲民主黨年輕成員說，如果加強對首相石破茂政權的傾斜，接受個別產業工會支持的議員可能不會跟進。（譯者：黃名璽）1131102

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