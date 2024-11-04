日本大選後動向 國安局：仍將關注台海情勢推動交流

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（中央社記者游凱翔台北4日電）針對日本眾議院改選，國家安全局表示，無論何黨重組內閣，為爭取民眾信任，將聚焦內政事務，整體外交安保政策延續既有方針，仍將強調台海和平穩定與日關係密切，並注意台海情勢，推動台日交流。

國家安全局、國防部6日將至立法院外交及國防委員會專案報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

針對日本眾議院改選議題，國安局在書面報告中指出，日本眾議院選後「朝小野大」，未來無論何黨重組內閣，為爭取民眾信任、穩固執政基礎，將聚焦內政事務，整體外交安保政策仍將延續「國家安全保障戰略」既有方針。

國安局表示，在對中政策，日本將持續穩定日中關係，並藉APEC峰會舉行雙邊領袖會談，加強溝通；對台政策方面，自民黨、立憲民主黨、日本維新會等政黨於眾議院選前，分別主張推進與台灣各階層實務合作，強調台海和平穩定與日本關係密切，且不容中共試圖以武力片面改變台海現狀，相關立場凸顯未來日本將持續關注台海情勢，推動台日交流。

針對南北韓議題，國安局指出，美國、北約、烏克蘭均證實，10月起俄國軍機及船艦運送約1萬名北韓軍人，赴俄國遠東地區接受訓練，且已有8000名北韓士兵抵達鄰近烏克蘭的俄國庫斯克州（Kursk）。

國安局提到，美、韓外長及防長「2+2」會談強烈譴責北韓，強調將續對平壤推動制裁。北約、歐盟、烏克蘭警告，北韓軍隊參戰導致戰事升級，歐亞安全密不可分。

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針對北韓炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵公路等加大敵對行為，國安局指出，兩韓升高對立將增添朝鮮半島的變數，同時南韓國防部10月15日向軍事分界線（MDL）以南區域火砲射擊，警告北韓勿輕舉妄動，並否認主導無人機入侵事件。

國安局也提到，美國與南韓、日本召開三方國安及外交首長會議，共同譴責北韓挑釁。美國重申對日本、南韓「延伸嚇阻」承諾，三國與法國、英國、德國、義大利、荷蘭、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等11國，於10月16日成立「多國監測小組」，持續監督各國是否確實執行對北韓各項制裁。（編輯：楊蘭軒）1131104