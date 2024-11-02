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日本執政聯盟公明黨主席落選 傳國土交通大臣接任

2024/11/2 12:00
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本執政聯盟成員公明黨代表（黨主席）石井啓一，在這次眾議院大選落選，目前傳出同黨國土交通大臣齊藤鐵夫將接任，預計在11月9日舉行的臨時黨代表大會上正式被選為代表。

日本共同社報導，由於自民黨與公明黨組成的執政聯盟在這次眾議院大選未能獲過半席次，預料未來執政將面臨嚴峻挑戰，研判公明黨可能認為具穩定性的齊藤鐵夫適合接任代表。數名相關人士今天透露這項訊息。

如果首相石破茂順利再獲國會指名為首相，齊藤鐵夫將在第2次石破內閣上路時卸下大臣職務。公明黨將盡速確定屆時所獲得的閣員職務及其人選。

公明黨重視的參議院改選與東京都議員選舉，都將在2025年夏天登場，當務之急是從敗選的眾議院大選中重建體制。（譯者：黃名璽）1131102

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