日本眾院大選獲28席 國民民主黨成朝野拉攏對象

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本剛結束的眾議院大選「各黨不過半」，甚至連聯合執政的自民黨與公明黨加總後也未能取得過半席次，讓獲得28席的國民民主黨居關鍵少數，成為朝野政黨競相拉攏合作的對象。

眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席。首相石破茂選前將執政聯盟能否獲過半數席次視為大選「勝負線」，結果是自民黨在這次大選所獲席次大幅滑落到191席，較選前減少56席，加上公明黨的24席後也不過215席，要達到能掌握執政權的過半數233席還差18席。

反觀選前最大在野黨立憲民主黨席次呈現飛躍式成長，從98席大幅增加到148席，依舊站穩最大在野黨地位；國民民主黨也從選前7席，大幅成長到選後28席；日本維新會席次雖然不增反減，但也僅從44席掉到38席。

選舉結果顯示日本沒有任何一個政黨單獨取得過半數席次，重演「各黨不過半」的政局。

在野兩民主黨 下週將舉行主席會談

日本放送協會（NHK）報導，最大在野黨立憲民主黨幹事長小川淳也今天上午跟國民民主黨幹事長榛葉賀津也在國會內會談，兩黨國會對策委員長也陪同出席。

有關未來的國會運作，兩黨將針對個別議案商議合作方式。雙方都認為政治改革等事項有其必要，並針對兩黨主席下週舉行會談達成共識。

日本立憲民主黨幹事長小川淳也（右）1日上午與國民民主黨幹事長榛葉賀津也（左）在國會內會談。（共同社）

時事通信社報導，立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥今天談到接下來要舉行決定下任首相的「首相指名選舉」時，表達了將繼續呼籲在野各黨投票給他的想法。

野田佳彥強調，「重點是如何理解在眾議院大選對自公政權說NO的民意」。

TBS電視台報導，榛葉賀津也會談結束後表示，將跟立憲民主黨在各項政策上合作，「我們也跟自民黨確認相同作法」。

有關預定11月11日召集「特別國會」舉行的首相指名選舉，立憲民主黨與國民民主黨目前方向是支持各自黨主席，但雙方也同意下週舉行兩黨主席會談。

由於眾議院大選剛落幕，「特別國會」除了選出下任首相，也將舉行議長及副議長選舉，並決定各常任委員會的委員長（類似立法院各委員會召集委員）等人事。特別國會會期預估4天，從11月11日到14日止。

讀賣新聞報導，執政黨自民黨昨天也跟國民民主黨舉行會談，雙方同意在個別政策上進行協商。

雖然對自民黨來說，獲得國民民主黨的配合是接下來國會運作的第一步，但由於協商時間有限，要推動包括公明黨在內跟國民民主黨的「部分聯合」可能相當困難。

自民黨憂在野合作推翻石破內閣

國民民主黨一旦面對所提出的個別政策未獲採納，就有可能跟其他在野黨合作轉而推翻石破內閣，這讓日本政府與自民黨內充滿強烈危機感。

自民黨幹事長森山裕昨天跟榛葉賀津也會談後受訪強調，「（跟國民民主黨的主席會談）不論週末日都要舉行，我們會盡速協調會談日程」，之後指示自民黨政調會長小野寺五典具體化協商安排。

根據執政黨構想，希望透過政策協商將國民民主黨政策納入11月底前要彙整的綜合經濟對策中，讓國民民主黨在12月臨時國會表決本年度補正預算案時投下贊成票。

但國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎目前態度是要求執政黨接受他在大選時提出的重要經濟政策，包括擴大減稅的提高所得稅開徵門檻，他昨天在記者會上說「雖然首先要討論的是補正預算案，但如果看不到同時要進行的稅制修正方向性，要贊成補正預算案將有困難」。

如果雙方針對政策協商破裂的話，國民民主黨很可能轉向贊成內閣不信任決議案，造成政權維繫出現困難。日本政府相關人士說，為了不讓國民民主黨贊成不信任案，只能逐案進行協調。

自民黨內不少意見認為，不光是跟國民民主黨，也應該尋求與日本維新會合作。不過，日本維新會在眾議院大選席次減少，黨內因出現追究代表（黨主席）馬場伸幸責任的聲音引發混亂，實際上尚未展開具體行動。（譯者：黃名璽）1131101