日本眾院大選席次大減 執政聯盟公明黨代表請辭

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（中央社記者戴雅真東京31日專電）日本公明黨代表石井啓一今天表示，由於公明黨在27日投開票的眾議院選舉中席次大減，他決定辭去黨代表職務。這次眾院大選中，公明黨比選前減少8個席次，僅獲得24個席次。石井本人也在埼玉14區落選。

這是公明黨自2009年的前代表太田昭宏以來，首次有黨代表在眾院大選落敗。由於石井沒有在比例代表名單中，因此確定失去議席。今年9月28日，他才剛剛從擔任15年黨代表的山口那津男手中接過職務，成為新任代表。

日本放送協會（NHK）報導，石井今天在黨中央幹事會上表示，「這次的選舉結果非常嚴峻。這一切都是身為代表的我的責任，因此我決定辭去黨代表職務。」

此外，他還表示，由於黨代表背負透過國會論戰來表明黨意的職責，必須對國會的相關動向迅速做出判斷，因此下一任代表應該由國會議員來擔任。「希望儘速重新建立起黨的體制。」

石井表示，儘管眾議院選舉的選舉對策本部長、公明黨幹事長西田實仁提出辭職，但在他的慰留下決定留任。

公明黨後續將繼續進行人事調整，並計劃於11月9日召開臨時黨大會，選出新代表。（編輯：唐佩君）1131031