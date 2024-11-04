俄軍強攻烏東 德外長8訪基輔強調支持堅若磐石

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（中央社基輔4日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克今天訪問基輔，強調柏林對烏克蘭的支持「堅若磐石」，以及在冬季保護烏國能源基礎設施的重要性，烏軍目前正在烏東承受俄羅斯大規模攻勢。

法新社報導，這是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，貝爾伯克（Annalena Baerbock）第8次造訪烏國，這場戰爭已持續近3年，此時正值關鍵時刻。

貝爾伯克發布聲明說：「德國與全球許多夥伴對烏克蘭的支持堅若磐石。」

她補充道：「只要烏克蘭人民需要我們，我們將給予支持，讓他們能如願朝公正和平邁進。」

烏克蘭可能將面臨戰爭爆發以來最嚴峻冬天，貝爾伯克強調，保護烏國能源基礎設施，不在冬季受到破壞，非常重要。

她說，德國以「人道及支持」協助烏克蘭對抗俄羅斯的「暴虐無道」，如此一來，烏克蘭民眾不僅能撐過冬天，他們的國家也能存續。

德國是繼美國之後，第2大支持烏克蘭的國家，承諾提供1億7000萬歐元緊急援助，協助烏國度過這個冬天。

烏克蘭長久以來一直要求德國提供金牛座（Taurus）長程飛彈，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）因擔憂衝突升級擴大而拒絕，他也拒絕烏克蘭立即加入北大西洋公約組織（NATO）的請求。

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯夜間襲擊第2大城哈爾科夫（Kharkiv），造成13人受傷，其中包括4名警員。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1131104