越南缺電嚇跑外資 多名國會代表籲重啟核電計畫

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（中央社記者陳家倫河內8日專電）缺電已經成為越南吸引外資的阻礙，越南國會近日在討論電力法（修正）案時，多位代表表態支持越南發展核電，希望多年前胎死腹中位於寧順省的核能發電廠可以重新發展。

越南近年來積極招商引資，但供電能力一直遭受質疑，越南政府9月責成越南工商部研究各國核電發展經驗，並對越南發展核電提出建議。官方認為，研究發展核電可以幫助補充電力，降低對環境造成的風險。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，多位越南國會代表7日在國會會議上表態支持核電。和平省（Hoa Binh）國會代表黃德正（Hoang Duc Chinh）認為，在電力法（修正）案中加入核電發展條款是國家能源發展的重要一步。

他說，這體現越南黨和國家對多元化能源供應的重視，以應對電力需求年增約10%的成長趨勢，並確保國家能源安全。核電投資計畫可以為高科技產業等需要穩定電力的行業提供持續的清潔能源。

銅塔省（Dong Thap）國會代表范文和（Pham Van Hoa）指出，越南擁有國家級水電廠，但尚未有核電廠。世界多國已重啟或恢復先前關閉的核電廠，越南應研究是否恢復寧順省（Ninh Thuan）的核電廠計畫，或儘快啟動其他核電投資計畫。

越南多年前曾考慮在寧順省蓋核能發電廠，但出於對安全性的憂慮、投資成本高、技術問題及當時全球能源形勢的考量，越南2016年決定暫停核電投資計畫，尤其是寧順省核電廠的建設。

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越南工商部部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）在答詢時表示，7年前越南只是暫停（核電投資計畫）並非取消。如今，有關部門已允許研究重新啟動，這次修法中需提及核電這一類型的能源，讓核電可以獲准發展。

為了研究發展核電，越南近期也派員前往俄國考察。越南科學技術部部長黃成達（Huynh Thanh Dat）9月下旬率工作團前往俄羅斯，分別與俄國國營核子企業（Rosatom）、杜布納聯合原子核研究所（JINR）舉行工作會議。（編輯：田瑞華）1131108