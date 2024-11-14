拜登白宮會川普近2個小時 氣氛融洽具實質意義

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天來到白宮與現任總統拜登相會，這是自川普上週贏回白宮寶座以來兩人首度見面，白宮發言人說兩人會談近2個小時，氣氛非常融洽且具實質性。

路透社報導，拜登和川普並肩坐在橢圓形辦公室的爐火前，平和的場景掩飾了這兩位長期政治對手間的緊張關係。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，這場會談進行約2小時後結束。

她告訴記者：「這的確是一場非常融洽、非常親切且具實質意義的會談。」「他們討論了國家和世界面臨的重大國安和國內政策等議題。」

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）向記者表示，拜登稱支援烏克蘭符合美國國安利益，因為強而穩定的歐洲將避免美國被捲入戰爭。川普矢言快速結束俄烏戰爭，但未解釋如何達成。

川普告訴「紐約郵報」（New York Post），他與拜登會面時「談論很多中東相關情事」。報導引述川普談話指出，「我想要知道他對我們現狀的看法」，「他告訴我這些看法，他非常親切」。

拜登說：「我們期待進行，如我們所說的順利移交，盡一切努力確保你得到妥善的安排，得到你所需要的。歡迎，歡迎回來。」

川普表示：「政治是艱難的，在很多情況下這並非是一個非常美好的世界，但今天是美好的世界，我非常感謝移交如此順利，它會盡可能順利，我非常感謝這一點，喬（指拜登）。」川普將於明年1月20日就任。

記者們大聲提問，但很快被帶離。

拜登在這次會談中，強調他對國會跛腳鴨會期的優先事項，包括為政府提供資金及為救災提供額外資金。拜登幕僚長齊安茲（Jeff Zients）和川普未來的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）都參與這次會談。

尚皮耶說到拜登邀請川普的決定時指出：「他相信規範，他相信我們的制度，他相信政權和平移交。」

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第一夫人吉兒（Jill Biden）與拜登一起迎接川普到訪。白宮表示，吉兒交給川普一封手寫信函，表達對川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的祝賀，稱她的團隊已做好準備協助移交作業。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與共和黨國會議員也參與這次會談。川普昨天表示，延攬馬斯克共同執掌新成立的政府效率部（Department of Government Efficiency），賦予這位世界首富更大影響力。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1131114