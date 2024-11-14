白宮會見川普 官員：拜登告知援烏符合美國利益

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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）美國總統拜登今邀總統當選人川普在白宮會面。官員轉述，拜登向川普說，持續支持烏克蘭符合美國國家利益。川普對烏克蘭的承諾不明確，他的多名閣員都曾在國會反對援烏法案。

拜登（Joe Biden）在白宮橢圓形辦公室接待川普（Donald Trump），並表示，期待明年1月20日順利移交政權。會後，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）出席例行記者會，媒體問及拜、川兩人會談內容。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）沒有透露太多細節，多次強調兩人會談約2小時，深入討論許多議題，親切、友善、且很實質。

關於烏克蘭議題，蘇利文前幾天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說，拜登卸任前會一再說明美國不應停止支持烏克蘭對抗俄羅斯的理由，卸任前也會將國會通過支持烏克蘭的軍援（目前仍有價值約60億美元），全數交付給烏克蘭。

至於拜登如何向川普提出他的看法，蘇利文說，拜登認為，持續支持烏克蘭符合美國的國家安全利益，因為強大、穩定的歐洲能站出來對抗侵略者、獨裁者，抵制他們入侵，這對確保美國不會被直接捲入戰爭至關重要。

蘇利文指出，國會通過給予烏克蘭的軍援不只是金錢而已，美國將武器運送給烏克蘭，同時也在美國生產武器，壯大自己的國防工業。拜登卸任後，美國仍需要繼續提供資源給烏克蘭，讓烏克蘭可以處於最有利的地位，與俄羅斯協商。

蘇利文強調，烏克蘭有權決定何時、如何談判，以維護其主權和領土完整。「我們的立場保持不變，與過去兩年半來一致，那就是強化烏克蘭的戰力，讓烏克蘭最終在談判桌上能處於最有利的位置。」

川普勝選可能影響美國對俄烏戰爭的立場。川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）交好，他曾在選戰中說，他當選後，可以在24小時內結束俄烏戰爭，但不表態是否希望見到烏克蘭勝利，引起烏克蘭是否會被迫上談判桌的討論。

川普新政府有不少人在國會審查援烏法案時，投下反對票，包括副總統當選人范斯（JD Vance）、將擔任國務卿的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、將擔任駐聯合國大使的聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）、及將擔任白宮國家安全顧問的聯邦眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）。

國會山莊報（The Hill）報導，川普說，他就烏克蘭、中東議題與拜登交換意見，他想要知道拜登的想法，拜登慷慨分享了很多。（編輯：陳承功）1131114