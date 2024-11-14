本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽圖文直播》江坤宇陽春砲 台灣1比0多明尼加
首頁 / 國際

日本奈良公鹿傷人案增 多為遊客餵食觸摸時發生

2024/11/14 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京14日綜合外電報導）觀光客在日本奈良公園被公鹿鹿角刺傷的案例遽增，今年9月遊客因此受傷的案例數是去年同期2.5倍。當地政府等單位鑒於公鹿的攻擊性在秋季發情期間增加，已就此加強宣導。

許多觀光客去奈良市的奈良公園，會購買「鹿餅」與鹿群互動。根據奈良公園官網說明，棲息於園內的鹿為野生動物，也被列為「國家天然紀念物」，公鹿與母鹿的差別在於公鹿有鹿角，母鹿則沒有。

日本放送協會（NHK）、時事通信社等日媒報導，奈良縣府等單位指出，今年9月奈良公園的公鹿鹿角刺傷遊客腳部事件有43起，是去年9月的2.5倍。

奈良縣府也表示，受傷案例多為遊客餵食「鹿餅」，並觸摸鹿時所發生，9月有10人因此受傷送醫，其中1人大腿傷勢嚴重，大量出血。

另外，京都府福知山市1名在農田作業的68歲老翁，10月初被人發現陳屍田裡且胸部出血，京都府警方研判他可能被野生公鹿的鹿角刺死。

奈良縣政府相關業務負責人就此表示，「今年受傷案例之多，相當罕見。而公鹿比往年多出100頭左右，也是影響因素之一」。

奈良縣府等單位為了安全起見，從8月底開始每天鋸掉10至15頭公鹿的鹿角，但提到「（作業速度）來不及，可能因此導致傷者數增加」。

由於受傷案例頻傳，長期致力保護「奈良鹿」的一般財團法人「奈良鹿愛護會」（下稱愛護會），接獲奈良縣府與奈良市府的求助後，在車站的電子看板、社群媒體等平台呼籲民眾不要輕易觸摸鹿，以及注意公鹿。

愛護會事務局長山崎伸幸也提醒，「鹿並非寵物，而是野生動物，希望民眾保持適當距離與鹿相處」。

熟悉鹿群生態的北海道大學特任助教立澤史郎說道，「9月到11月是鹿的發情期，公鹿在這段期間攻擊性會增加」。

他分析：「公鹿可能因為繁殖原因，從周邊地區湧入奈良公園求偶。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1131114

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：