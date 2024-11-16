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韓中關係似回溫 南韓官員：盼兼顧韓美關係發展

2024/11/16 22:32
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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）南韓總統尹錫悅與中國國家主席習近平會面，強調雙方友好互利，韓中關係看來似有回溫，但兩國對俄羅斯與北韓合作的立場差異及未來川普政府的政策，仍可能是影響關係發展的變數。南韓總統府高層官員說，盼兼顧韓美關係發展。

尹錫悅與習近平15日在秘魯利馬舉行的亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面，會中同意加快韓中自由貿易協定（FTA）後續談判，也邀請彼此互相訪問，傳達積極推動兩國關係正向發展的信號。

即便尹錫悅上任後曾因為對台海議題的立場、前中國駐韓大使邢海明發言不當等事件，習近平在這次時隔2年的會面中，仍對這段時間以來的韓中關係給予正面評價，表示兩國在變化不斷的國際及區域情勢中，仍維持整體前進的動力。

實際上，南韓與中國政府高層確實在這段期間持續維持往來溝通，也在今年5月時隔4年恢復舉行中日韓峰會。韓聯社報導指出，中國政府在不久前剛結束的美國大選前後，對南韓的示好更為明顯，具體包括無預警將南韓納入免簽入境對象，提名駐聯合國副代表戴兵為新任駐韓大使，也被視為重視韓中關係的舉動。

報導分析，為了牽制俄羅斯與北韓合作，南韓政府可能透過各種方式回應中方改善兩國關係的信號，加上明年APEC峰會將在南韓慶州舉行，習近平若藉此機會訪韓，很有可能將韓中關係推升至新高點。

不過，南韓與中國對俄羅斯與北韓合作問題上，仍存在顯著立場差異。MBC電視台報導，尹錫悅在這次約29分鐘的會面中，再次提出希望中國在北韓挑釁及俄羅斯與北韓軍事合作上發揮建設性作用，但習近平僅表示「不希望朝鮮半島出現緊張局面」、「期盼當事國能以政治方式解決」，被認為在此問題上劃清界線。

習近平在會面中提到，無論國際局勢如何變化，希望雙方都能維持建交初衷的言論，這被解讀為對南韓與美國交好的疑慮，也是影響未來韓中關係發展的另一變數。

分析指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後，可能強化對中國施壓政策，並要求南韓政府配合加入，將成為韓中關係發展的絆腳石，也相當考驗尹錫悅政府的外交手腕。

對於韓中政府將如何合作應對川普上任後帶來的改變，南韓總統府高層官員今天向媒體表示，韓中雙方有共識，認為韓中關係與韓美關係不該無條件被視為等同衝突與糾紛；強調南韓政府會盡力找出從美中兩國合作中對兩國都有益的平衡點，「中方也對此十分理解」。（編輯：張芷瑄）1131116

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