對戰爭和蒲亭說不 俄流亡反對派支持者柏林示威

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（中央社柏林17日綜合外電報導）在已故俄羅斯反對派領袖遺孀尤莉雅帶領下，約1500名俄羅斯流亡反對派支持者今天在德國柏林市中心遊行，高呼「對戰爭說不」、「對蒲亭說不」，反對莫斯科入侵烏克蘭。

法新社報導，主辦單位呼籲支持者走上柏林街頭譴責戰爭，並聲援俄羅斯的政治犯。

烏克蘭戰爭爆發後，柏林成為許多反克里姆林宮俄人和烏克蘭難民的避難所。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，有數以十萬計俄國人離開祖國，由於他們無法在國內抗議，反對派希望動員其中一些人。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在俄國掌權已近25年，主要政敵現在都已死亡、入獄或流亡。

在夫婿納瓦尼（Alexei Navalny）辭世後接手領導反對派運動的尤莉雅（Yulia Navalnaya）對群眾說：「蒲亭是殺人犯。」

她與前莫斯科市議員雅辛（Ilya Yashin）及異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）合辦這場遊行。雅辛和卡拉姆扎都是最近才出獄。

主辦單位表示，他們想讓大家看到，不是所有俄羅斯人都支持克里姆林宮的入侵行為。

主辦單位估計，約有2000人參加這場遊行。

雅辛告訴記者：「我很高興，大家都看到了有很多俄羅斯人不支持蒲亭的政治。」

「這是為了聲援那些留在俄羅斯的人們，我們想告訴他們，『夥伴們，不要放棄，我們會繼續奮戰』。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131118