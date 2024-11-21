海地暴力一週釀150死 美再度呼籲組聯合國維和任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）美國今天不顧中國和俄羅斯的反對，力推把一支協助打擊海地幫派、恢復當地秩序的肯亞為首警察部隊，轉變為聯合國維和援助團。

法新社報導，美國駐聯合國副大使席亞（Dorothy Shea）表示，目前部隊的人力和裝備都不足以抗衡海地勢力龐大、武力充沛的幫派分子，將部隊正式改為聯合國援助團將提供更多的財力、人力和後勤支援。

聯合國1年之前批准創建這支由肯亞為首的多國部隊，並於今年6月開始部署，目前有400名警力，遠低於規劃安排的2500名總人力。

這支肯亞部隊雖獲聯合國支持，但並不是完整的聯合國援助團。

聯合國安理會9月已否決美國類似的升級草案。

聯合國安理會成員國當中，許多都支持海地聯合國維和團的構想，但擁有否決權的中俄兩國反對。

暴力事件暴增 7天之內150死92傷

另一方面，聯合國今天表示，海地首都太子港（Port-au-Prince）上週暴力事件飆升，造成至少150喪生，今年以來死亡總數已破4500例。

海地多支幫派組成的同盟組織力拚全面拿下首都的控制權之下，太子港暴力事件本月11日以來暴增。

太子港80%區域由武力齊全的幫派分子把持，即便肯亞率領的國際部隊已至當地協助勢單力薄的海地警察恢復某種程度的秩序。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說：「過去1週來，至少150人遇害、92人受傷，約2萬人被迫逃離家園。」

此外，「太子港內約400萬的民眾基本上與人質無異，因為進出首都的主要道路如今都握在幫派分子手中」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131121