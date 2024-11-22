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疑似喝到假酒 5名外國觀光客死於寮國甲醇中毒案

2024/11/22 16:13
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（中央社曼谷21日綜合外電報導）西方政府官員和媒體今天指出，寮國西北部有「背包客天堂」之稱的溫永（Vang Vieng），外國觀光客在當地疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡的人數已增至5人。

法新社報導，死於寮國假酒案的第5人確認是一位英國律師。相關媒體指稱她是懷特（Simone White），英國外交部表示，「正對一名在寮國喪生的英國女性家屬提供協助」。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說，證實有一位澳洲年輕女性身亡，她的一名友人仍在跟死神拔河。

相關官員指出，兩名丹麥公民、一位美國人也因此事件喪命。媒體報導，他們於溫永觀光期間可能喝到假酒。

根據英國和澳洲媒體，這群約有10多人的觀光客是在本月12日之後中毒。

艾班尼斯稍早告訴澳洲國會，19歲的瓊斯（Bianca Jones）從寮國後送泰國醫院後不治。瓊斯的同齡旅伴仍於泰國的醫院與死神搏鬥。

艾班尼斯還說：「這是每個家長最害怕的事，也是任何人都不該承受的噩夢。我們也想藉此機會替瓊斯朋友、正在奮力求生的鮑爾斯（Holly Bowles）加油集氣。」

丹麥外交部今天則透過聲明表示，兩位丹麥公民命喪寮國；但聲明沒有提供進一步訊息。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1131122

瓊斯
澳洲19歲少女疑甲醇中毒亡 寮國假酒案累計4死
艾班尼斯
澳總理：與川普通電話 雙方關係良好開端李強會澳洲總理 中方新聞稿未提開放龍蝦進口
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