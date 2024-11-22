川普揚言驅逐非法移民 墨西哥稱計劃接收本國人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨西哥市21日綜合外電報導）墨西哥總統薛恩鮑姆今天表示，若美國總統當選人川普大規模驅逐非法居住在當地的移民，墨國計劃接收被美方驅逐的墨西哥人。

路透社報導，薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）說道，墨西哥也打算向明年1月上任的川普（Donald Trump）政府表明，大規模驅逐是沒有必要的，並要強調旅美墨西哥人的重要性，包括他們繳稅的價值。

她指出：「我們將接收墨西哥人，而且我們對此事有一項計畫，不過在此之前，我們會致力證明，他們（美國）無須驅逐我們在邊境彼端的同胞…相反的，他們甚至有利於美國經濟。」

今年10月就任墨西哥總統的薛恩鮑姆提到，移民不該被視為「罪犯」，並強調處理移民議題時人權的重要性。

薛恩鮑姆表示，她會向川普提出以「人道方法」控管移民的治本之道。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

非營利組織司法觀察（Judicial Watch）日前於「真實社群」（TRUTH Social）發文稱，川普準備上任後頒布緊急狀態，動用軍事資源遣返無證移民。將二度入主白宮的川普18日以「沒錯」（TRUE！！！）回應該貼文。

有媒體報導，川普列為優先遣返的對象包括法院已經發下驅逐令的無證移民、有犯罪記錄的無證移民以及無證中國役齡男子。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1131122