印尼地方選舉 雅加達民調領先者期待與各方合作

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）印尼今天舉行地方選舉，最受矚目的是雅加達特區首長選戰，共有3名候選人競爭。選前支持度最高的候選人阿農今早投完票後，被記者問及是否願意與台灣各城市加大合作時，他回應表示「願與各方合作」。

印尼今天舉行全國地方選舉，最受矚目的雅加達特區首長選戰共有3名候選人競爭，分別是前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）、前內閣秘書阿農（Pramono Anung）和退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）。

雅加達特區首長一直被視為是邁向總統大位的最佳跳板，像是阿尼斯（Anies Baswedan）和前總統佐科威（Joko Widodo）都是在擔任雅加達特區首長後，角逐總統大選。

選前民調顯示，印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）所推舉的阿農（Pramono Anung）擁有最高的支持度。他今早在妻子和女兒的陪伴下，前往雅加達南區的投票所投票，之後接受媒體聯訪。

阿農呼籲選民出來投票，透過選票決定雅加達未來5年的命運，並表示，希望有場公平的選舉，期盼每個人都能接受選舉結果，無論結果為何。

他補充說，希望能在單次選舉中就得出結果，「這樣雅加達居民就恢復正常生活」。

根據印尼選委會規定，首輪投票中有任1組候選人得票過半即當選；若候選人中沒有任1組得票過半，就必須舉行第2輪投票，由首輪選舉中得票最高的兩組候選人進行對決。

另外，中央社記者問及若順利當選，是否願意推動與台灣城市，如與台北市的合作，阿農回答：「我願意與各方合作，以將雅加達變得更好」，並說，「希望這場選舉能順利舉行」。

民調機構「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）22日公布的電話民調結果顯示，阿農的支持度為42.1%、利德宛40.5%、達爾曼排名最後，僅有4.8%。

與阿農支持度僅相差約1.6個百分點、排名第2的利德宛，是由總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）領導的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）推舉。

戶籍在西爪哇的利德宛今天則與妻子在萬隆（Bandung）投票，他也說，希望能在首輪投票中獲勝。

總統普拉伯沃今天在茂物（Bogor）完成投票，他受訪時呼籲人民團結，並說「每次選舉都有勝者和敗者，當選人必須領導所有人，而失敗者則需合作，最重要的是要為人民服務和工作。」（編輯：陳承功）1131127