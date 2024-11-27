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印尼地方選舉 雅加達民調領先者期待與各方合作

2024/11/27 14:10（11/27 14:21 更新）
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印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的雅加達特區首長候選人阿農（Pramono Anung，右2）擁有最高的支持度，他27日早上在妻子和女兒的陪伴下，前往雅加達南區的投票所投票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年11月27日
印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的雅加達特區首長候選人阿農（Pramono Anung，右2）擁有最高的支持度，他27日早上在妻子和女兒的陪伴下，前往雅加達南區的投票所投票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年11月27日
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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）印尼今天舉行地方選舉，最受矚目的是雅加達特區首長選戰，共有3名候選人競爭。選前支持度最高的候選人阿農今早投完票後，被記者問及是否願意與台灣各城市加大合作時，他回應表示「願與各方合作」。

印尼今天舉行全國地方選舉，最受矚目的雅加達特區首長選戰共有3名候選人競爭，分別是前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）、前內閣秘書阿農（Pramono Anung）和退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）。

雅加達特區首長一直被視為是邁向總統大位的最佳跳板，像是阿尼斯（Anies Baswedan）和前總統佐科威（Joko Widodo）都是在擔任雅加達特區首長後，角逐總統大選。

選前民調顯示，印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）所推舉的阿農（Pramono Anung）擁有最高的支持度。他今早在妻子和女兒的陪伴下，前往雅加達南區的投票所投票，之後接受媒體聯訪。

阿農呼籲選民出來投票，透過選票決定雅加達未來5年的命運，並表示，希望有場公平的選舉，期盼每個人都能接受選舉結果，無論結果為何。

他補充說，希望能在單次選舉中就得出結果，「這樣雅加達居民就恢復正常生活」。

根據印尼選委會規定，首輪投票中有任1組候選人得票過半即當選；若候選人中沒有任1組得票過半，就必須舉行第2輪投票，由首輪選舉中得票最高的兩組候選人進行對決。

另外，中央社記者問及若順利當選，是否願意推動與台灣城市，如與台北市的合作，阿農回答：「我願意與各方合作，以將雅加達變得更好」，並說，「希望這場選舉能順利舉行」。

民調機構「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）22日公布的電話民調結果顯示，阿農的支持度為42.1%、利德宛40.5%、達爾曼排名最後，僅有4.8%。

與阿農支持度僅相差約1.6個百分點、排名第2的利德宛，是由總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）領導的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）推舉。

戶籍在西爪哇的利德宛今天則與妻子在萬隆（Bandung）投票，他也說，希望能在首輪投票中獲勝。

總統普拉伯沃今天在茂物（Bogor）完成投票，他受訪時呼籲人民團結，並說「每次選舉都有勝者和敗者，當選人必須領導所有人，而失敗者則需合作，最重要的是要為人民服務和工作。」（編輯：陳承功）1131127

選前民調支持度最高的雅加達特區首長候選人阿農被問及是否願意與台灣各城市加大合作時，他表示「願與各方合作」。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年11月27日
選前民調支持度最高的雅加達特區首長候選人阿農被問及是否願意與台灣各城市加大合作時，他表示「願與各方合作」。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年11月27日
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