緬甸軍政府領袖涉違反人道罪 ICC檢方尋求發逮捕令

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（中央社海牙27日綜合外電報導）國際刑事法院首席檢察官今天請求法官對緬甸軍政府領導人敏昂萊發布逮捕令，罪名是他涉嫌對緬甸穆斯林少數族裔洛興雅人犯下違反人道罪。

法新社報導，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）發表聲明指出：「經過廣泛、獨立且公正的調查後，我的辦公室做出結論，有合理理由相信，（緬甸）高階將領及代理總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）…對犯下違反人道罪負有刑責。」

卡林汗說，「這是首度針對緬甸政府高層官員申請逮捕令」，並警告之後還會提出更多申請。

路透社報導，國際刑事法院由3名法官組成的小組將決定，他們是否同意有「合理理由」相信敏昂萊將軍對洛興雅人（Rohingya）在緬甸、孟加拉遭到驅逐與迫害負有刑責。

法官何時宣布裁決沒有特定時限，不過簽發逮捕令的裁定一般約費時3個月。

卡林汗的辦公室先前因尋求對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發布逮捕令，而面臨來自美國白宮及其他國家的強烈政治反彈。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131127