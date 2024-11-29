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巴西幣貶至歷史新低 6雷亞爾兌1美元

2024/11/29 10:48
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（中央社里約熱內盧28日綜合外電報導）巴西幣匯率今天貶至歷史新低，報6雷亞爾（real）兌1美元，巴西政府昨天宣布將削減2025年和2026年公共支出近120億美元，試圖安撫市場不安。

巴西幣走軟，顯示市場持續對巴西財政紀律感到不安。巴西政府昨天對公共支出進行調整，試圖安撫這種不安情緒。

根據巴西應用經濟研究所（IPEA），巴西幣雷亞爾1994年開始流通以來從未跌至這個水準。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad ）昨天宣布削減公共開支，以「鞏固政府想要確保財政持續性的承諾」。

法新社報導，巴西撙節支出將影響最低工資水準、公務員福利和軍人退休金。

不過哈達德也宣布對中收入國民減稅，以緩和衝擊，將對富人增稅以應資金需求。

公共支出調整的預期長達數週，為巴西幣帶來壓力。

巴西當局已經體認到，必須解決赤字來穩定長期財政狀況，及公共債務占國民生產毛額（GDP）高達78%以上等問題。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）設定2024年赤字為零的目標，容忍幅度為GDP的0.25％。

哈達德上週表示，他有信心實現這一目標，但這需要在今年底前凍結8.6億美元的公共支出。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1131129

魯拉
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