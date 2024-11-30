防中企洗產地 美國初裁對東南亞4國太陽能板加徵關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國太陽能板製造商指控中國大型太陽能板業者在馬來西亞、柬埔寨、越南及泰國設廠生產，並在市場傾銷低價商品，美國商務部今天初步裁定，對這4國輸美太陽能板加徵關稅。

路透社報導，這是美國總統拜登（Joe Biden）政府領導的商務部，今年來對韓華集團（Hanwha）旗下太陽能公司Qcells、亞利桑那第一太陽能公司（First Solar Inc）以及多家小型太陽能板生產商提出申訴案的第2起初步裁定，旨在保護美國太陽能製造領域的數十億美元投資。

「美國太陽能製造貿易委員會聯盟」（American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee）指控中國大型太陽能板製造商在馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國設廠生產，並在市場傾銷低價商品，導致全球太陽能板價格崩盤。

根據美國商務部今天在網站公布的初步裁定，對柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南出口至美國的太陽能板，課徵21.31%至271.2%不等的關稅稅率。

中國太陽能板製造商晶科能源在馬來西亞和越南製造的產品，將分別課徵21.31%和56.51%關稅稅率；中國天合光能公司在泰國和越南生產的產品，也將分別課徵77.85%和54.46%關稅稅率。

不過，美國商務部這次並未對Qcells在馬來西亞生產的太陽能板課徵反傾銷稅；商務部已於上月公布，Qcells的進口產品稅率為14.72%。

美國商務部將於2025年4月18日宣布終判結果。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1131130