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馬斯克1.8兆特斯拉薪酬案 再次遭法官否決

2024/12/3 09:36
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國法官今天維持電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克558億美元（約新台幣1.8兆元）薪酬方案無效的決定，否決了一項透過股東投票恢復這起協議的企圖。

法新社報導，德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）首席法官麥考米克（Kathaleen McCormick）裁定，特斯拉企圖藉由6月股東表決來批准馬斯克（Elon Musk）薪酬方案，但這仍不能推翻她1月的決定，也就是這起薪酬方案太過頭，對股東不公平。

麥考米克發現，特斯拉在試圖核准馬斯克薪酬時犯下幾個瑕疵，包括提供給股東的幾份表決成效文件中有「重大錯誤陳述」。

麥考米克在裁決書中寫說，「更改動議因而駁回」。

這起薪酬方案是專門針對特斯拉大幅成長而設計用來獎勵53歲的馬斯克，股東最初2018年3月時是支持這項方案的。

然而，原告、特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）在訴狀中指控，被告們在授權薪酬方案時未盡職責。他同時主張是馬斯克向董事們開出條件，且董事們無法充分切割這位明星執行長的影響力。

他還指控馬斯克「不當致富」，要求廢止一項讓這位企業家成為世界首富的薪俸計畫。

馬斯克堅稱，他並沒有參與規劃這項薪酬方案，也沒有與董事會成員討論協議內容。特斯拉董事會成員有一部分是馬斯克的好友，他們最終簽署同意這份協議。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1131203

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