川普登時代雜誌2024年度風雲人物 二度獲選擠下凱特、馬斯克

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國「時代雜誌」（TIME）今天公布2024年度風雲人物，由美國總統當選人川普（Donald Trump）獲得殊榮，這是他繼2016年以來第二次獲選。

川普2016年贏得美國總統大選後，也獲選為當年度風雲人物，加入獲得這項肯定的13位美國總統行列，其中包括現任總統拜登（Joe Biden）。

除了川普，今年其他9位進入決選名單的候選者包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）、科技大亨馬斯克（Elon Musk）、俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexey Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

其他入圍者還包括美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、美國Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）、墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。

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自從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）獲選去年度風雲人物，她是時代雜誌評選年度風雲人物97年來，第一位單獨獲選的藝人。時代雜誌當時指出：「泰勒絲找到超越邊界的方式，成為光之源。當今地球上沒有其他人能像她讓這麼多人如此感動。」（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1131212