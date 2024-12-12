本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

川普登時代雜誌2024年度風雲人物 二度獲選擠下凱特、馬斯克

2024/12/12 20:44（12/12 21:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統當選人川普獲選時代雜誌2024年度風雲人物。（圖取自facebook.com/time）
美國總統當選人川普獲選時代雜誌2024年度風雲人物。（圖取自facebook.com/time）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國「時代雜誌」（TIME）今天公布2024年度風雲人物，由美國總統當選人川普（Donald Trump）獲得殊榮，這是他繼2016年以來第二次獲選。

川普2016年贏得美國總統大選後，也獲選為當年度風雲人物，加入獲得這項肯定的13位美國總統行列，其中包括現任總統拜登（Joe Biden）。

除了川普，今年其他9位進入決選名單的候選者包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）、科技大亨馬斯克（Elon Musk）、俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexey Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

其他入圍者還包括美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、美國Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）、墨西哥首位女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

自從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）獲選去年度風雲人物，她是時代雜誌評選年度風雲人物97年來，第一位單獨獲選的藝人。時代雜誌當時指出：「泰勒絲找到超越邊界的方式，成為光之源。當今地球上沒有其他人能像她讓這麼多人如此感動。」（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1131212

#川普
#川普
#拜登
#時代雜誌
#時代雜誌
#祖克柏
#美國
#泰勒絲
#賀錦麗
#鮑爾
#薛恩鮑姆
#喬羅根
延伸閱讀
泰勒絲獲選時代雜誌2023年度風雲人物 打敗芭比、習近平時代雜誌2024年度百大照片 花蓮強震大樓傾斜、川普右耳濺血入選蘇姿丰獲選時代雜誌2024最佳CEO 搭AI熱潮將超微推向新高度黃捷入選時代雜誌次世代百大人物 蕭美琴撰文介紹川普評賀錦麗時代雜誌封面照為美女 遭媒體消遣
川普
安倍昭惠西班牙植完台灣昭和櫻 傳將赴美會川普川普邀習近平出席總統就職 中國避答指無消息可發布
泰勒絲
AI生成虛假名人支持特定候選人 擾亂美國總統大選防AI換臉技術影響大選 加州簽署人工智慧法案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：