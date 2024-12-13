TikTok力擋「不賣就禁」法 美司法部請法院駁回

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）熱門短影音平台TikTok日前提出緊急聲請，尋求美國上訴法院暫時阻止「不賣就禁」的新法落實，美國司法部昨晚要求上訴法院駁回。

新法將迫使TikTok於明年1月19日前脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則在美國面臨禁令。

路透社報導，TikTok和字節跳動本月9日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出緊急聲請，以待美國最高法院審理結果出爐。他們警告，如果不向法院採取行動，新法將迫使TikTok「關門大吉」。TikTok是美國最受歡迎的言論平台之一，每月國內用戶數超過1.7億。

美國司法部表示，上訴法院不應延遲新法生效日期，主張「中國一直掌控TikTok應用程式，會持續對國家安全構成威脅」。

路透社尋求置評，但TikTok未立即回應。

美國司法部昨天表示，如果禁令在1月19日生效，不會直接禁止早已下載TikTok的用戶繼續使用，但承認禁令會對提供支援產生影響，「最終將導致應用程式難以使用」。

上訴法院3名法官組成的合議庭本月6日裁定維持「不賣就禁」的新法。

公司方面指出，美國總統當選人川普曾矢言阻止禁令，主張延後實施「將讓即將上任的政府有時間確定立場」。

除非最高法院推翻這項裁定，否則TikTok的命運會先掌握在現任總統拜登手中，在迫使TikTok出售的最後期限1月19日截止之前，是否延長90天將由拜登決定；期限過後才是由川普決定，因為川普1月20日才就職。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131213