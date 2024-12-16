讀賣民調：石破內閣支持率39% 不支持率48%

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本「讀賣新聞」13至15日進行全國民調發現，日本首相石破茂內閣的支持率比上次調查（11月11至12日）下降4個百分點，來到39%，不支持率則從上次的42%上升至48%。

關於自民黨、公明黨合組的執政聯盟，與國民民主黨正在協商上調「103萬日圓門檻」（年收逾103萬日圓即課徵所得稅）議題，有68%受訪者表示「認可」，「不認可」的則有21%。

另外，對於在石破茂領導下，自民黨派閥的「政治與金錢」問題是否能獲得解決，有86%受訪者認為「不可能」，僅7%認為「可能」。

關於目前政黨被允許接受企業和團體的政治獻金，有60%受訪者認為應該提高透明度，30%認為應該禁止，認為維持現狀的僅占7%。

各政黨支持率方面，自民黨為24%（上次民調為30%）、國民民主黨12%（上次10%）、立憲民主黨8%（上次11%）、公明黨5%（上次3%）、日本維新會4%（上次3%）、令和新選組3%（上次4%）、共產黨2%（上次2）。無黨派群體的比例為36%（上次30%）。（編輯：高照芬）1131216