日本自民黨處理小金庫事件 擬捐1.5億元交代

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本執政黨自民黨受到派閥政治獻金未記載於政治資金收支簿事件（俗稱小金庫事件）影響，失去多數人民的信賴，導致眾議院大選慘敗。自民黨打算捐出約7億日圓（約新台幣1.5億元），為小金庫事件向人民交代。

日本共同社報導，首相、自民黨總裁（黨主席）石破茂與自民黨幹事長（秘書長）森山裕昨天在首相公邸（寓所）商討自民黨派閥舊安倍派、舊二階派國會議員等政治獻金未在政治資金收支簿記載事件的處理方法。

目前所考慮的是並非由自民黨總部代墊金錢，而是要求相關議員等將未記載於政治資金收支簿的政治獻金金額繳給自民黨。

估計金額約7億日圓，自民黨再將這筆錢捐出。捐款方法包括捐給國庫，或是透過日本赤十字社（相當於紅十字會）捐出，作為支援能登半島地震災區之用。

第一次石破內閣10月1日上台之前，岸田內閣曾考慮過捐款給災區，但自民黨內有人持不同看法，因此未具體實施。10月底眾議院大選結果，自民黨失去56席，僅拿到191席，加上聯合執政的公明黨24席，在眾議院席次未過半，黨內認為黨應釐清道義責任的聲浪增強。

石破也認為眾議院大選慘輸的最大原因在於「政治與金錢」問題，自民黨有必要痛定思痛，尋求蛻變，進行改革，才能挽回人民的信賴。

自民黨2月彙整調查結果顯示，除了當時已立案的議員等3人，有85人政治獻金未記載於政治資金收支簿，總額從2018年至2022年的5年間約5億7949萬日圓，如果加上已立案的3人未記載的金額，總額約7億2000萬日圓。（編輯：韋樞）1131111