安德魯王子中國間諜風波 法院裁定揭露為商人楊騰波

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（中央社記者陳韻聿倫敦16日專電）英國安德魯王子（Prince Andrew）中國間諜風波持續延燒，英國法院今天下午裁定解除中國間諜嫌疑人的匿名權，他的身分證實是外傳的商人楊騰波，英文名為克里斯（Chris Yang）。

楊騰波去年因為國家安全考量遭英國政府禁止入境，他後來向特別移民法庭提出上訴，近日遭駁回，但獲准暫時保留匿名權，媒體不得揭露其身分，直到高等法院作出裁定。法院今天裁定，解除他匿名的權利。在此之前，法庭文件以代號H6稱呼楊騰波。

楊騰波遭英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）認定，為中共中央統戰部效力、在英中兩地掌握足以發揮影響力的高階人脈，並在英國從事秘密活動。

他曾獲安德魯王子授權，可在中國為王子接洽潛在投資金主和商業夥伴。英國警調單位自楊騰波手機取得的文件顯示，楊騰波曾與安德魯王子十分親近、地位高居王子友人圈頂端。他曾獲邀至王子的小型聚會為他慶生，並出席在白金漢宮（Buckingham Palace）和唐寧街（Downing Street）首相官邸的活動。

在楊騰波匿名權未遭解除前，英國國會及輿論已出現一波波強力要求公開他身分的聲浪，也有國會議員揚言要利用在議場發言的免責權（可免於因為違背法庭的匿名要求而被控「藐視法庭」），揭露楊騰波身分。

經在野保守黨籍國會議員暨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）要求，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）准允今天下午就史密斯提出的問題對英國官員進行緊急質詢。史密斯的緊急質詢主題為中共中央統戰部在英國的活動，內政部須指派官員答詢及發表聲明。史密斯同時是以對北京立場強硬著稱的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）英國共同主席。

根據公開資料，現年約50歲的楊騰波在2002年赴英國求學前，在中國曾是一名資淺公務員。他2005年在英國成立一家公司，起初從事旅遊、展會和公關工作，進而發展商業顧問、「戰略諮詢」及投資服務。該公司於2020年由Newland UK Ltd 更名為Hampton Group International Ltd （漢普頓國際集團）。

儘管楊騰波否認與統戰部有關連，他的手機存有發給統戰部的信，以及對外自我介紹為中國人民政治協商會議海外代表的訊息。

他曾接受被視為北京統戰媒體的「歐洲日報」採訪，提到2007至2012年，中國「走出去」的趨勢強勁，他的公司幫助中國企業進行國際擴張。2013年，開始有英國企業表達前進中國市場的興趣；2017年，通過一個「非常意外的機會」，一位王子委託在中國發展計畫，包括為英國企業尋求資金。

楊騰波當時說，與王子等高層人士交往，最重要的是取得「信任」。旗下有數百名員工、投注大量資源於經營外國網紅等「意見領袖」的「歐洲日報」總部位於法國，在英國也有辦公室。

英國媒體援引消息人士說法報導，安德魯王子與楊騰波的友誼長達至少10年，直到2022年經英國情報安全單位示警，安德魯王子才停止與楊騰波往來。

安德魯王子辦公室13日發布聲明指出，王子是透過「官方管道」與楊騰波結識，且在來往過程中，從未討論任何敏感事務。（編輯：陳正健）1131216