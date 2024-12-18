以色列軍隊駐紮敘利亞邊境緩衝區 尼坦雅胡：直至安全措施到位

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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列軍隊將駐紮在以方於敘利亞總統阿塞德下台後占領的敘利亞邊境緩衝區內，直到「確保以色列安全」的措施到位。

美聯社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在敘利亞境內的戰略要地赫蒙山（Mount Hermon）發表上述言論，赫蒙山是該地區最高峰，距離以色列控制的戈蘭高地（Golan Heights）邊境約10公里。

報導指出，這似乎是首次有以色列在任總理踏足敘利亞那麼遠的地方。尼坦雅胡說，他53年前曾以軍人身分登上赫蒙山山頂，而近期事件顯示這座高峰對以色列的重要性有增無減。

阿塞德（Bashar al-Assad）上週遭反抗軍推翻幾天後，以軍占領了敘利亞南部與以色列併吞的戈蘭高地（Golan Heights）接壤的大片地區。

以色列占領的緩衝區，是敘利亞境內面積約400平方公里的非軍事區，此舉引發外界譴責，批評者抨擊以色列違反1974年停火協議，且可能利用敘利亞在阿塞德垮台後的混亂局勢攫取土地。

與以國國防部長卡茲（Israel Katz）一起前往緩衝區的尼坦雅胡說：「我們將留下來…直到找出另一種確保以色列安全的安排。」

卡茲說，他已指示以色列軍方迅速建立軍事存在，包括防禦工事，以應對可能長期駐紮在該地區的情況。

他說：「赫蒙山頂是以色列的眼睛，可以識別在附近和遠方的敵人。」

一名按軍方規定要求匿名的以色列軍官表示，目前沒有計劃撤離居住在緩衝區內的敘利亞村民。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1131218