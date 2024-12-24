中國金沙江水壩迫遷數千人 BBC：抗議藏人被逮捕毆打

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（中央社北京24日綜合外電報導）中國計劃在金沙江建造崗托水壩，當地藏人村莊及古寺恐被淹沒，數百名藏人今年2月因此發起抗議，但遭當局嚴厲鎮壓，許多人被捕甚至遭暴力毆打，引起聯合國等國際組織關注。

英國廣播公司（BBC）報導，中國政府多年來一直計劃在四川省甘孜藏族自治州德格縣與江達縣之間的山谷興建崗托大壩和水電站，然而這項建設恐淹沒多個藏人村莊及寺院，包括有700年歷史及珍貴佛教壁畫的汪堆寺，並迫使4200多名藏人遷移。

今年7月，聯合國多名特別報告員就此事致函中國政府，指出當地社群未能參與有意義的磋商，也沒有獲得充分相關資訊。

BBC根據消息人士的說法報導，中國官員今年2月通知當地居民，他們即將被驅逐，卻沒有提供安置選項或補償措施的資訊。民眾深感不安下，決定發起反對興建崗托水壩的抗議行動。

在經過BBC核實的影片中，有數百人聚集在德格縣一棟政府大樓外請求當局停止驅逐行動，這是規模最大的一次抗議。

消息人士告訴BBC，當局迅速展開鎮壓，不僅在抗議中逮捕數百人，也突襲搜查山谷居民的住處。許多人被拘留數週，在審訊期間遭到毆打，據稱一些人傷及肋骨和腎臟，甚至因傷勢病倒。

聯合國前述信函也提及，抗議者遭中國警方暴力對待，「導致許多參與和平抗議的人受傷，需要住院治療」。

據悉，鎮壓過後當地藏人面臨更嚴格限制，與外界聯繫減少、監控增加。根據消息人士，一些獲釋的抗議者被限縮移動範圍，不少當地人也因害怕當局再出手打壓而噤聲。

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BBC表示，無法在中國國內媒體找到任何與這些抗議及鎮壓行動相關的報導。此外，BBC數月來持續透過衛星影像監控當地山谷，目前尚未發現水壩開工或拆除村莊、寺廟的跡象。

多個藏人權利倡議組織認為，包括崗托水壩在內，應停止在藏區的所有大規模開發計畫。他們在海外發起抗議活動，呼籲國際社會對這些工程實施禁令，並稱參與計畫的企業是在「幫助中國藉由占領和壓迫藏人獲利」。（編輯：洪培英/核稿：劉淑琴）1131224